Pravda o tom, kedy si Harry a William prestali rozumieť: Rozpory ešte pred Meghan?!

Podľa najnovších správ sú nezhody medzi princami Williamom a Harrym väčšie ako kedykoľvek predtým. Napätie je vystupňované tým, že vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa 31. marca vzdajú svojich kráľovských povinností. No problémy medzi nimi mali začať ešte pred príchodom Meghan do rodiny.

Bratia si mali prestať rozumieť po tom, ako Harry opustil armádu v roku 2015, informuje Mirror. Minulý týždeň prezradil ruským zabávačom, ktorí si strieľajú z ľudí, že vojenská služba ho urobila "normálnym". Tí mu zavolali a predstavili sa ako mladá švédska enviromentálna bojovníčka Greta Thunberg.

"Zabudli ste, že som bol desať rokov v armáde, čiže som normálnejší ako si moja rodina myslí," povedal. Harryho mal čas strávený vo vojenskej službe napĺňať a usiloval sa o návrat k obyčajnému životu. V niektorých chvíľach dokonca zvažoval, že sa stane hasičom alebo trénerom rugby.

Zdroje blízke rodine uvádzajú, že Harry bol stále viac a viac frustrovaný tým, že hrá druhé husle po Williamovi. "Harry stále hľadal náznaky, že k ním patrí, no všetko, čo videl - podľa mňa nesprávne - bolo, že ho nepotrebujú. Mal počúvnuť otca a ostať v armáde. Opustiť ju bolo to najhoršie, čo mohol urobiť," hovorí zdroj. "Taktiež nepomohlo, že William mu vždy pripomínal, kto z nich bude kráľom," dodáva ďalšia osoba.

William si má myslieť, že Harry zneúctil celú monarchiu svojim šokujúcim januárovým vyhlásením. S Meghan vtedy oznámili, že odstupujú z kráľovskej rodiny. Minulý október prezradil Harry v rozhovore, že s Williamom sa vybrali rôznymi cestami, a že síce sa už nevidia tak často ako kedysi kvôli povinnostiam, Harry má budúceho kráľa údajne stále veľmi rád.

Harry a Meghan si minulý týždeň splnili posledné záväzky pred tým, ako sa na konci mesiaca vzdajú svojich titulov. Niektorí ich kritizujú za to, že so sebou nepriviezli do Veľkej Británie aj ich desaťmesačného synčeka Archieho, no neskôr vysvetlili, že ho so sebou nevzali pre obavy zo smrteľného koronavírusu.