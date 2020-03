Pracuje sa na odložení EURA: Kedy sa dozvieme oficiálny verdikt?

Členka Rady Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Talianka Evelina Christillinová potvrdila, že Európska futbalová únia (UEFA) v súčasnosti aktívne pracuje nad odložením ME 2020.

Euro by sa malo hrať 12. júna do 12. júla 2020, no šírenie koronavírusu po celom "starom kontinente" robí v tomto smere škrt organizátorom. Aktuálne je totiž odložená väčšina európskych líg.

"Pracujeme na presune Eura 2020," cituje Christillinovú taliansky novinár Nicolo Schira na svojom twitteri, informuje o tom ruských Championat.com. Francúzsky denník L'Équipe už skôr priniesol dohad, že UEFA preusnie ME 2020 na rok 2021, oficálny verdikt v tomto smere by mal padnúť v utorok 17. marca.

Slovensko má aktuálne potvrdených 44 prípadov, zatiaľ bez obetí na životoch.