Rumunsko prekonalo politickú krízu: Parlament vyjadril premiérovi Orbanovi jednoznačnú podporu

Dočasný rumunský premiér Ludovic Orban, ktorý sa momentálne nachádza v karanténe v súvislosti s pandémiou choroby COVID-19, v sobotu ustál parlamentné hlasovanie o vyslovení dôvery.

Poslanci vyjadrili Orbanovi takmer jednomyseľnú podporu pomerom hlasov 286:23, informuje tlačová agentúra DPA.

Orban tak dostal mandát na vytvorenie vlády a ukončenie politického patu. Najviac hlasov získal od opozičnej Sociálnodemokratickej strany (PSD). Pozorovatelia tvrdia, že strana pred hlasovaním uzavrela s Orbanovou Národnou liberálnou stranou (PNL) dohodu.

Orbanovi, ktorý nastúpil do funkcie ministerského predsedu vlani v novembri, parlament začiatkom februára nevyslovil dôveru v hlasovaní iniciovanom opozíciou. Odvtedy vládol s obmedzenými právomocami. Prezident Klaus Iohannis ho v piatok poveril zostavením vlády.

Kríza sa dostavila po mesiacoch politických sporov o tom, či vypísať predčasné voľby so zámerom podporiť Orbanovu nestabilnú menšinovú vládu. Ako však počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu v krajine stúpol v sobotu na 102, od tohto zámeru sa zrejme upustí, analyzuje DPA.

Rumunské úrady zakázali stretávanie sa v uzatvorených priestoroch s kapacitou viac než 50 ľudí. Orban v piatok oznámil, že on i celý jeho kabinet pôjdu do dobrovoľnej izolácie po tom, ako prišiel do kontaktu s jedným zo senátorov zo svojej strany, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza novým koronavírusom.