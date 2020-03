Dánsko oznámilo prvé úmrtie v dôsledku koronavírusu: Zomrel 81-ročný pacient

Dánsko oznámilo v sobotu prvé úmrtie, ku ktorému došlo v dôsledku nakazenia novým koronavírusom na jeho území.

Prvou tamojšou obeťou je 81-ročný pacient, ktorý bol hospitalizovaný v Kodani. S odvolaním sa na vyhlásenie kodanských zdravotníkov o tom informovala agentúra Reuters.

Dánska vláda tento týždeň zaviedla drastické opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu vrátane zatvorenia škôl i univerzít.

Dánsko zároveň od soboty 12.00 h SEČ uzavrelo pre cudzincov svoje hranice. Návrat do Dánska je aktuálne možný len pre Dánov, zatiaľ čo zahraniční cestujúci musia najskôr dokázať, že na vstup do krajiny majú závažný dôvod, inak ich nevpustia. Takéto nariadenie ostane v platnosti minimálne do 13. apríla. Nevzťahuje sa na prepravu potravín, liekov a ďalších dôležitých tovarov.

V Dánsku v sobotu evidovali 827 prípadov nákazy koronavírusom.