Fanúšikovia Popradu sa mobilizujú: Klubu chcú pomôcť skvelým nápadom

Šíriaci sa koronavírus nielen po celej Európe v ostatných dňoch zapríčinil odloženie či zrušenie mnohých športových podujatí a líg.

Nevyhlo sa to ani Slovensku a pod Tatrami už zrušili basketbalové, volejbalové aj hokejové ligy. Tieto opatrenia sú prospešné ako prevencia pred nebezpečným vírusom, no so sebou to prináša veľké finančné straty pre kluby. Pre mnohé organizácie to v blízkej budúcnosti môže znamenať aj zánik. Záver sezóny je totiž pre jednotlivé kluby finančne veľmi zaujímavý z hľadiska vstupného za zápasy v play-off a tiež pri zisku financií od sponzorov.

Fanúšikovia tipsportligového hokejového klubu HK Poprad prišli so zaujímavým nápadom, ako "kamzíkom" pomôcť v náročných časoch. Napriek už ukončenej sezóne môžu priaznivci klubu "vypredať" štadión tak, že si kúpia vstupenku v minimálnej hodnote 7,5 eura, teda vo výške ceny vstupenky v nadstavbe, počas ktorej TL prerušili a potom aj ukončili. Financie putujú na transparentný účet a na základe výzvy klubu fanúšikovia pri platbe majú uviesť, že ide o sponzorský dar. " Vami kúpená vstupenka bude mať v konečnom dôsledku v budúcnosti vyššiu hodnotu, než si myslíte. Vďaka nej môžete pomôcť vášmu obľúbenému klubu a my vám za to v mene všetkých členov HK Poprad ďakujeme," uvádza sa na webe popradského klubu.

Podobnú iniciatívu zorganizovali aj v HK Spišská Nová Ves a rovnaký krok pravdepodobne v blízkej budúcnosti urobia aj v ďalších tímoch.