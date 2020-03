Posledné minúty Evy Pilarovej († 80): Speváčka umierala v náručí manžela

V sobotu nad ránom odišla na večný odpočinok legenda československej hudobnej scény speváčka Eva Pilarová († 80). O najťažších chvíľach vo svojom živote prehovoril jej milujúci manžel.

Ako informuje český Blesk, Pilarová v poslednej dobe bojovala s viacerými zdravotnými neduhmi. Ten najvážnejší, ktorému nakoniec aj podľahla, bol zlyhanie obličiek.

Speváčka zomrela v Domove svatého Karla Boromejského v Prahe. Posledné minúty svojho života prežila v náručí manžela Jana Kolomazníka (67), ktorému zdravotnícky personál, napriek prísnym zákazom spojeným s koronavírusom, dovolil byť pri svojej manželke.

"Ďakujem im za to. Je to strašne ťažké, boli sme spolu tridsaťpäť rokov," zveril sa rozžialený Blesku. Čo ho teraz mrzí, že nemôže svojej milovanej Eve usporiadať rozlúčku. "O smrti sme spolu nikdy nehovorili. Ale bola silne veriaca a chodila do strahovského kostola, ktorý je blízko nášho bydliska. Až to bude možné, usporiadam omšu," dodal pre portál Kolomazník.

Speváčku s výnimočne veľkým hlasovým rozsahom a dokonalým frázováním preslávili hity ako Rekviem, Hrom aby do tě, lásko, Noc a deň, Oliver Twist či Láska nebeská. Najslávnejšiu éru zažila v 60. rokoch s divadlom Semafor, kedy bola takmer rovnako populárna ako Karel Gott, s ktorým zažiarila s duetom Je nebezpečné dotýkaž se hvězd v muzikáli Kdyby tisíc klarinetů. Ďalšie slávne duety naspievala s Valdemarom Matuškom.