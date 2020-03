Koronavírus na Slovensku: Chorobu potvrdili 32 ľuďom, v krajine je stav, aký ešte nebol

Slovensko spolu s ostatnými krajinami Európy zažíva časy, aké si história nepamätá. V piatok ráno o 7.00 h na Slovensku vstúpili do platnosti ďalšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Pre osobnú dopravu sú zatvorené všetky tri medzinárodné letiská, zastavená je aj medzinárodná vlaková i autobusová doprava. Pribudli tiež kontroly na hraničných priechodoch a povinná 14-dňová karanténa pre občanov SR vracajúcich sa zo zahraničia. Opatrenia prijal vo štvrtok (12. 3.) ústredný krízový štáb, s ďalšími prišli aj iné štátne orgány.

V piatok bolo na Slovensku potvrdených ďalších 11 pacientov s novým typom koronavírusu, celkovo ich je 32.

Premiér Peter Pellegrini sa v piatok večer na obrazovkách RTVS prihovoril k občanom Slovenska a vyslovil naliehavú prosbu: "Rešpektujme tieto obmedzenia v maximálnej miere. Nejde tu o žiadnu svojvôľu štátu, ale výlučne o snahu zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu vírusu na Slovensku."

