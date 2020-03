Zložitá situácia vo futbale: FIFA odporúča odložiť všetky marcové zápasy

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v piatok večer odporučila odložiť medzištátne zápasy v najbližšom asociačnom termíne.

Mesto Norimberg v rovnakom čase zakázalo na svojom území odohrať marcový prípravný zápas Nemecka s Talianskom, odvolalo sa na miestne nariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu.

"FIFA je presvedčená, že odohratie zápasov v súčasnej zložitej situácii nie je len potenciálnym zdravotným rizikom, ale podkopáva aj integritu súťaženia, keďže niektoré krajiny nebudú môcť nastúpiť so svojim najlepším tímom," uviedla FIFA vo svojom stanovisku.

FIFA ďalej uviedla, že skupina jej viceprezidentov sa zhodla, že pravidlá, ktoré za normálnych okolností zaväzujú kluby uvoľniť hráčov pre potreby národných tímov, nebudú platiť pre najbližšiu prestávku v dňoch 23.-31. marca.

V tomto období sa malo takmer 200 krajín zapojiť do bojov v kvalifikácii na MS 2022 v Ázii a Južnej Amerike, kvalifikácii na kontinentálne majstrovstvá v Afrike a Európe a do prípravných zápasov. V akcii malo byť aj Slovensko, ktoré malo hrať vo štvrtok 26. marca v Bratislave barážový duel o postup na ME 2020 proti Írsku. Vedenie Slovenského futbalového zväzu však požiadalo Európsku futbalovú úniu (UEFA) o preloženie zápasu.

Rovnakú žiadosť poslala UEFA aj Bosna a Hercegovina, ktorá je ďalší potenciálny súper Slovenska, pôvodne mala privítať tiež 26. marca Severné Írsko.

Predstavitelia Norimbergu už informovali Nemecký futbalový zväz, že plánovaný zápas s Talianskom 31. marca sa nebude môcť uskutočniť. Naposledy duel reprezentácie Nemecka odvolali 17. novembra 2015, keď 90 minút hodín pred súbojom s Holandskom v Hannoveri polícia informovala o možnom teroristickom útoku. Štyri dni pred tým prišlo k útokom aj pred štadiónom v Paríži počas zápasu Francúzska s Nemeckom. Informovala o tom agentúra SID.

V Nemecku bolo v piatok o 22.00 SEČ celkovo 3675 prípadov ochorenia COVID-19, osem ľudí zomrelo. Celosvetovo je v 137 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 145-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, 5408 osôb mu podľahlo.