Trump zvažuje, že z Británie zakáže vstup do USA: Rozšíri svoju čiernu listinu?

Americký prezident Donald Trump zvažuje, že Britániu pridá na zoznam európskych krajín, z ktorých je pre šírenie nového koronavírusu zakázané nasledovných 30 dní cestovať do USA, informovala agentúra AFP.

"Zvažujeme to na základe nových čísel (nakazených), aké prichádzajú, a možno ich budeme musieť zahrnúť do zoznamu krajín (z ktorých je zakázaný vstup do USA)," povedal v piatok Trump novinárom.

Trump v stredu oznámil, že USA od piatka zakážu na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie a tiež amerických občanov či ich blízkych rodinných príslušníkov. Opatrenie sa tak týka cudzincov, ktorí navštívili niektorú z európskych krajín ležiacich v schengenskom priestore, a to 14 či menej dní pred svojou plánovanou cestou do USA.

Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 stúpol v piatok v Británii na 798, čo je o 208 viac ako vo štvrtok. Testy na prítomnosť koronavírusu vykonali v Británii u 32 771 osôb, pričom u 97,6 percenta sa ochorenie COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, nepotvrdilo.

Vo svete si pandémia koronavírusu vyžiadala už vyše 5300 mŕtvych a v 132 krajinách sa nakazilo viac ako 140 000 osôb. Viac ako 70 700 ľudí sa z nákazy vyliečilo.

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa pravdepodobne rozšíril ďalej po krajine a do zahraničia.