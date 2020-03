Nové prísne opatrenia na našich hraniciach: Malé priechody zatvorili, na veľkých otáčajú cudzincov

Pocítili to na vlastnej koži! V súvislosti so stále sa zvyšujúcim počtom ľudí, u ktorých sa potvrdila nákaza koronavírusom, pristúpil krízový štáb k ďalším opatreniam.

Jedným z nich je, že na veľkých hraničných priechodoch s okolitými štátmi, okrem Poľska, sú kontroly. Cez malé hraničné priechody sa zase nedostanete vôbec, sú totiž zatvorené. Na územie Slovenska zároveň nepríde hocikto - policajti totiž vracajú všetkých, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, povolenie na zamestnanie či nedisponujú naším pasom.

Milhosť-Tornyosnémeti

Tvrdé bezpečnostné opatrenia zaviedli aj na slovensko- -maďarskom pohraničí. Medzi frekventované priechody v Košickom kraji patrí aj priechod pri obci Milhosť neďaleko Košíc. Práve tadiaľto prechádza množstvo Slovákov žijúcich v zahraničí za prácou do susedného priemyselného parku v Kechneci, metropoly východu a okolia. Medzi nimi bola aj Janka (47), ktorá pracuje ako zdravotníčka v Košiciach. O tom, že v piatok ráno bude musieť prejsť cez hraničnú kontrolu, vedela. „Ja osobne to ako problém nevidím,” zhodnotila. Problém však mal poľský pár vracajúci sa z Maďarska. Cestujúci v karavane si užívali chvíle voľna v aquaparku. „Policajti nám povedali, že nemôžeme ísť cez Slovensko, lebo sa zaviedli opatrenia proti šíreniu vírusu. Mali sme sa pohnúť o deň skôr, stihli by sme normálne prejsť,” uviedla Poľka. Spolu s jej manželom a psíkom v karavane tak uviazli na slovensko- maďarskej hranici. To, čo budú robiť ďalej, ešte nevedeli. „Zákaz má trvať 10 dní, ale môže to byť aj dlhšie, takže budeme kontaktovať naše úrady a pokúsime sa zistiť, čo bude s nami ďalej,” dodali.

Jarovce- Kittsee

Policajti úderom piatkovej 7. hodiny ráno začali vykonávať nariadené kontroly na všetkých veľkých hraničných priechodoch. Výnimkou nebol ani Jarovce - Kittsee. „Kto nemá pobyt na Slovensku, cez hranice sa na územie SR nedostane,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Ako dodala, tieto opatrenia sa týkajú všetkých hraničných prechodov okrem Poľska. Polícia však aj tam monitoruje pohyb aj správanie sa občanov. Na hraniciach bez pardonu otočili každého, kto nemal pobyt na Slovensku, alebo platný pas, prípadne potvrdenie od zamestnávateľa. „Ak aj niekto šiel práve do práce, potvrdenie však ešte nemal, bohužiaľ, musel sa vrátiť,“ prezradila. To bol aj prípad lekára Petra (36), ktorý pracuje v Bratislave, ale žije v Rakúsku. „Bol som prvý z kontrolovaných, chápem, prevencia sa urobiť musí. Je to o to komplikovanejšie, že rakúska strana tiež uzavrie hranice a bude robiť opätovné kontroly,“ uviedol s tým, že on ako lekár do práce ísť musí, je to totiž nariadenie komory lekárov. Na pohyb v rámci nákupov či turistiky však teraz môžu našinci zabudnúť - ak by sa rozhodli ísť si do vedľajšej krajiny „odskočiť“ hoci len na chvíľku, po návrate cez hranice ich čaká 14-dňová karanténa.Tá platí pre každého, kto bol v uplynulých dňoch v zahraničí a kto sa bude teraz vracať. V prípade jej porušenia bude hroziť sankcia do 1 659 €, v najvážnejšej forme až 10-ročné väzenie.

Z letísk sú miesta duchov

Ďalším nariadením, ktoré od piatka vstúpilo do platnosti, je zatvorenie našich troch medzinárodných letísk - Košice, Poprad a Bratislava. V prípade metropoly východu sa to do 27. marca dotkne letov spoločností ČSA do Prahy (po 16 príletov a odletov), Austrian Airlines do Viedne (22+22), LOT Polish Airlines do Varšavy (18+18), Eurowings do Düsseldorfu (8+8) a Wizzair do Londýna-Lutonu (11+11). „O ďalších krokoch ohľadom zmeny termínov letov, prípadne refundácie leteniek je potrebné kontaktovať letecké spoločnosti alebo cestovné kancelárie,“ píše sa v stanovisku letiska. Na ďalšie otázky ohľadom toho, ako to dolieha na samotné letisko a či svojich zamestnancov počas tejto vynútenej pauzy posielajú pracovať domov, prípadne na dovolenku, do uzávierky neodpovedali. Samotné letisko pritom už v prvý deň zákazu lietania pripomínalo miesto duchov a neboli tu ani žiadni zneistení pasažieri. Zopár cudzincov, ktorí mali platné letenky, sa však telefonicky informovalo u svojich prepravcov. Tí im odporučili presun do zahraničia a odtiaľ odlet inam, alebo im letenky refundovali, či zmenili dátum. Podobná situácia panuje v hlavnom meste. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave by malo byť uzatvorené taktiež minimálne do 27. marca.