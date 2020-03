Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal z vlastného podnetu preverovať nákup protitankového raketového systému Spike a striel LR2, ktorý zrealizovalo Ministerstvo obrany (MO) SR.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa úradu Janka Zvončeková. Nákup v hodnote zhruba 14 miliónov eur zrealizovalo MO SR prostredníctvom agentúry NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Súčasťou objednávky je 100 kusov rakiet LR2, desať odpaľovacích zariadení a jeden trenažér. Dodané majú byť do 24 mesiacov.