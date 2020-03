Smutná správa pre mladých hokejistov: Šampionát na Slovensku zrušili!

MS hráčov do 18 rokov prvej divízie, skupiny A., ktoré mali byť v apríli na Slovensku, sa neuskutočnia!

Medzinárodná hokejová federácia IIHF v predstihu rozhodla o zrušení šampionátu. Turnaj sa mal konať v polovici apríla v Spišskej Novej Vsi. Slováci na ňom mali zabojovať o postup do elitnej kategórie.

"V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 sa Medzinárodná hokejová federácia IIHF rozhodla zrušiť majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov, ktoré sa mali v apríli uskutočniť na Slovensku. Situácia nás veľmi mrzí, no prevencia a zdravie našich fanúšikov je momentálne na prvom mieste," uviedol slovenský hokejový zväz na svojej stránke na svojom webe. V termíne od 13. do 19. apríla sa mali okrem Slovenska predstaviť aj tímy z Kazachstanu, Nórska, Dánska, Francúzska a Japonska.

"V spolupráci s predajcom vstupeniek, spoločnosťou predpredaj.sk, budeme v krátkom čase držiteľov zakúpených vstupeniek informovať o spôsobe vrátenia peňazí,“ povedala riaditeľka Organizačného výboru MS U18 Aneta Büdi.

Vzniknutá situácia mrzí i primátora hostiteľského mesta Pavla Bečarika: "Na tento športový sviatok sme sa veľmi tešili. Prípravy bežia už niekoľko mesiacov. Situácia v Európe je ale vážna a iné rozhodnutie, ako zrušiť celý turnaj, sme ani neočakávali. Veríme, že vďaka skvelej spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja sa nám podobné podujatie podarí dotiahnuť do nášho mesta i v budúcnosti.“