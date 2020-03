Košické letisko bude 14 dní pripomínať miesto duchov: Zrušili 75 príletov i odletov

Dolietané! Prevádzka na košickom letisku je od piatku rána zrušená a cestujúci sa s tým musia jednoducho vysporadať.

O mimoriadnej situácii je krátka správa na oficiálnej stránke, s tým, že bude trvať minimálne dva týždne. Tak dlho sa z metropoly nebude dať odletieť a ani tu priletieť zo zahraničia. Týka sa to spoločností ČSA do Prahy (po 16 príletov a odletov), Austrian Airlines do Viedne (22+22), LOT Polish Airlines do Varšavy (18+18), Eurowings do Düsseldorfu (8+8) a Wizzair do Londýna-Lutonu (11+11).

„Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 13. marca 2020 o 07:00 hod. a bude účinné na obdobie 14 dní do 27.3.2020. O ďalších krokoch ohľadom zmeny termínov letov, prípadne refundácie leteniek je potrebné kontaktovať letecké spoločnosti alebo cestovné kancelárie,“ píše sa v stanovisku letiska. Na ďalšie otázky ohľadom toho, ako to dolieha na samotné letisko a či svojich zamestnancov počas tejto vynútenej pauzy posielajú pracovať domov, prípadne na dovolenku, do uzávierky neodpovedali.

Samotné letisko pritom už v prvý deň zákazu lietania pripomínalo miesto duchov a neboli tu ani žiadni neistí pasažieri. Zopár cudzincov, ktorí mali platné letenky, sa však telefonicky informovalo u svojich prepravcov. Tí im odporučili presun do zahraničia a odtiaľ odlet inam, alebo im letenky refundovali, či zmenili dátum. Prerušenie prevádzky by sa malo týkať aj súkromných letov, avšak len zo zahraničia alebo do zahraničia.