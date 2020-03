Liverpool sa titulu tak skoro nedočká: Premier League je prerušená minimálne na dva týždne

Šíriaci sa koronavírus po talianskej Serie A, španielskej La Lige, nemeckej I. bundeslige a francúzskej Ligue 1 prinútil urobiť zodpovedné opatrenia aj zástupcov anglickej Premier League.

Vedenie súťaže v piatok napoludnie stoplo všetky stretnutia aktuálneho ročníka 2019/2020 do 3. apríla. Krátko predtým v "kolíske futbalu" pristúpili k pozastaveniu nižších anglických futbalových súťaží.

Ak to podmienky a odporúčania lekárov dovolia, v Premier League by sa opäť mohli otvoriť brány štadiónov 4. apríla. "V tejto bezprecedentnej situácii úzko spolupracujeme s našimi klubmi, vládou, Futbalovou asociáciou a organizáciou English Football League. Môžeme všetkých ubezpečiť, že zdravie a blaho hráčov, zamestnancov a fanúšikov sú naša priorita. Predovšetkým by sme chceli, aby sa čo najskôr zotavili Mikel Arteta, Callum Hudson-Odoi a všetci, ktorých sa ochorenie COVID-19 dotklo," poznamenal na webe Premier League generálny riaditeľ Richard Masters.