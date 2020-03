Aj v Nemecku sa konečne odhodlali: Bundesliga bude prerušená na poriadne dlhú dobu

Vedenie dvoch najvyšších nemeckých futbalových súťaží rozhodlo o prerušení súťaže.

Opatrenie vstúpi do platnosti od utorka 17. marca do 2. apríla. Víkendové 26. kolo by sa malo odohrať podľa plánov, ale bez divákov.

Vedenie súťaží DFL sa rozhodlo na základe odporúčaní úradov. "V nasledujúcich dňoch budeme aj s klubmi v úzkom kontakte so spolkovým ministerstvom zdravotníctva," uviedla DFL na svojom webe.

Nemecká bundesliga je po talianskej Serie A a španielskej La Lige tretia elitná euróspska súťaž, ktorá sa rozhodla prerušiť program. V Nemecku hlásia 2750 prípadov ochorenia COVID-19, šesť ľudí zomrelo. Celosvetovo je potvrdených viac ako 135-tisíc prípadov, 4990 osôb podľahlo.