Viktorovi Vinczemu dvíha správanie Slovákov v čase nákazy tlak: Nečakané zistenie vďaka respirátoru

Markizák Viktor Vincze aktívne sleduje a komentuje situáciu ohľadom šírenia koronavírusu.

Najnovšie podporil iniciatívu slovenských lekárov Rúško nie je hanba. ,,Píšu mi ľudia, že im je to blbé nosiť, lebo ľudia sa na nich čudne pozerajú. Nič na tom nie je a malo by to vidieť čo najviac ľudí," odkázal manžel Adely Vinczeovej. Nahnevala ho tiež fotka spred košického úradu, ktorá ukazuje, že ľudia si v čase voľna chodia húfne vybavovať doklady.

Premiér Peter Pellegrini v mimoriadnej relácii na Markíze pritom vyslovene vyzval občanov, aby to nerobili. ,,To fakt tu potrebujeme Taliansko, aby sme to nerobili?" hnevá sá Vincze, pričom poukazuje na sicuáciu na Apeninskom polostrove, ktorá sa vymkla spod kontroly.

Viktor na Instagrame zverejnil fotku s respirátorom. ,,Neočakávam, že ma respirátor stopercentne ochráni, ani že na mňa vírus skôr či neskôr nesadne. Pointou je šírenie nákazy SPOMALIŤ, aby sa zdravotníkom nenahrnuli do čakární naraz tisícky chorých a mohli nás tak liečiť postupne. Teraz môžeme ukázať, či vieme byť zodpovední. Lebo personálu už dochádzajú sily a predstavte si, čo tu bude, keď aj oni masovo ochorejú len preto, že my sme na to kašľali. Doslova," píše.

,,Okrem toho je to aj príležitosť zistiť, ako vám smrdí z úst. Mňa už napríklad mátajú mdloby, aj bez vírusu," dodal markizák na odľahčenie.