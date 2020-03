Slovensko je pre koronavírus v mimoriadnej situácii, policajti zúria: Fotka z Košíc, ktorá dvíha tlak!

V súvislosti s koronavírusom na Slovensku vláda zaviedla niekoľko opatrení a vyzvala ľudí, aby sa vyhli situáciám, kde by sa zoskupovali vo väčších skupinách. Fotka z východného Slovenska však mnohým dvíha žlč.

Košickí policajti zúria! Na sociálne sieti uverejnili fotografiu, ktorá vznikla spred oddelenia dokladov v metropole východu. Pred budovou stoja v rade desiatky ľudí.

"Tak ako už v priebehu včerajšieho odznelo z úst premiéra SR, mimoriadne opatrenia krízového štábu smerujú k tomu, aby sa ľudia nezhlukovali vo väčšom počte na jednom mieste a to aj napriek tomu, že nie sú v karanténe. Tieto opatrenia neslúžia na to, aby si verejnosť vybavovala svoje záležitosti na úradoch," informujú muži zákona. Takisto prízvukujú že opatrenia slúžia na to, aby sa nenaplnil katastrofický scenár z Talianska, Španielska alebo iných štátov.

Polícia zároveň žiada obyvateľov, aby sa počas trvania mimoriadnych opatrení zdržali konania, ktoré by viedlo k situácii, ktorú je vidno na fotke a rešpektovali nariadenia krízového štábu.

Odporúčania polície aj v prípade, že nie ste v karanténe: