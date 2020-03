Slovenská polícia po mimoriadnych opatreniach: Čo treba vedieť o koronavíruse? Takto vyzerajú najnovšie hoaxy

V piatok ráno na Slovensku vstúpili do platnosti ďalšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Pre osobnú dopravu sú zatvorené všetky tri medzinárodné letiská, zastavená je aj medzinárodná vlaková i autobusová doprava.

Dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania. Školy a školské zariadenia budú od piatka minimálne na 14 dní uzatvorené a maturitné skúšky sa pre zatvorenie všetkých škôl posunú. V rámci opatrení budú zatvorené aj bary, zábavné podniky, lyžiarske strediská, wellness centrá, kúpele, akvaparky, fitnes centrá, detské kútiky a ďalšie voľnočasové zariadenia. Mimo prevádzky zostávajú aj sociálne a kultúrne zariadenia. Hotely a reštaurácie budú otvorené. Naďalej platí zákaz návštevy nemocníc, organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenia prijal vo štvrtok ústredný krízový štáb.

Hoci boli prijaté všetky menované opatrenia, panika u menej informovaných občanov môže spôsobiť, že začnú veriť možným dezinformáciám a hoaxom. Z toho dôvodu pravidelne zasahuje Polícia Slovenskej republiky, ktorá poskytuje Slovákom informácie a podporu v súčasnej situácii. Poďme sa pozrieť na aktuálne témy, ktoré zverejnili muži zákona:

ČO TREBA VEDIEŤ O KORONAVÍRUSE

Koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní.

Ako sa vyhnúť nákaze? Často si umývajte ruky mydlom, zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní. Dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašlú a kýchajú. Ak sa vraciate z krajiny, kde sa objavil koronavírus, alebo ste boli v kontakte s nakazenou osobou, kontaktujte vášho všeobecného lekára alebo volajte 0800 221 234. Viac sa dozviete na webovej stránke ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk.

POVINNÁ KARANTÉNA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V POHRANIČÍ

- Osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré prídu domov zo zahraničia, musia byť v 14-dňovej karanténe

- Osoby bez trvalého pobytu v Slovenskej republike a cudzinci nebudú pustení cez hranice

- Osoby, ktoré bývajú v pohraničí, môžu cestovať za prácou na Slovensko, ale nech si pripravia potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa, resp. živnostnenský list

- Osoby, ktoré žijú na Slovensku, ale dochádzajú do zamestnania do zahraničia, by mali zostať po celý čas mimoriadneho opatrenia v zahraničí, ak musia chodiť do zamestnania

- Karanténa sa nevzťahuje na vodičov komerčnej nákladnej dopravy

ZATVORENÉ HRANIČNÉ PRIECHODY

- s Českou republikou: Červený Kameň – Nedašova Lhota

- s Maďarskom: Schengenská cesta medzi Čunovom – Rajkou, Obec Peťov – most cez hraničnú rieku, Kalonda – Ipolytarnoc, Tachty – Cered, Lenartovce – Banréve, Hosťovce – Tornádska, Buzica – Butos, Perín – Hidasnemeti, Slovenské Nové Mesto – Sátorljaújhelyy – peší, Trstená pri Hornáde – Keked, Skaroš – Holohaza, Veľký Kamenec – Pácin, Pribeník – Lácacséke

- s Rakúskom Záhorská Ves – Angern – kompa, Bratislava – Kopčianska ulica prechod do Rakúska

5 RÁD OD POLÍCIE: AKO NENALETIEŤ ŠÍRITEĽOM HOAXOV

1. Čítajte iba oficiálne stránky štátnych inštitúcií, prípadne známe celoštátne a regionálne médiá.

2. Okrem policajnej stránky sledujte odborníkov na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

3. V prípade, že ste narazili na rozpoluplné informácie, kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva alebo Hoaxy a podvody - Polícia SR.

4. Neverte žiadnym statusom, radám, tipom a odhaleniam, ktoré publikujú súkromné osoby, alebo pochybné stránky. Zdieľajte medzi sebou iba vyjadrenia od štátnych inštitúcií.

5. Ak pri čítaní príspevkov budete pociťovať strach, paniku a šok, je pravdepodobné, že čítate hoax, ktorého cieľom je vo vás tieto pocity vyvolať. Oficiálne správy nie sú nikdy písané v takom štýle. SMS správa znie nasledovne. "Upozornenie!!! Koronavírus: Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14-dňovú karanténu! Za nedodržanie je sankcia 1659 eur."

