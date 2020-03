Ďalšie zlé správy z Anglicka: Nakazený je aj mladý hráč Chelsea Londýn

Anglický futbalista Callum Hudson-Odoi mal pozitívny test na nový koronavírus.

V stanovisku to potvrdil jeho klub FC Chelsea. Po trénerovi Arsenalu Mikelovi Artetovi je to druhý potvrdený prípad nákazy v Premier League. U devätnásťročného stredopoliara sa objavili symptómy v pondelok ráno, ochorenie COVID-19 potvrdili testy vo štvrtok večer. Medzitým z bezpečnostných dôvodov nebol v tréningovom centre, napriek tomu sa "Blues" rozhodli preventívne uzavrieť časť svojich priestorov. Každá osoba, ktorá s hráčom prišla do kontaktu pôjde do karantény, informovala Chelsea na svojom webe.

V štvrtok pred polnocou potvrdili nákazu aj u trénera Arsenalu Artetu. "Kanonieri" reagovali uzavretím tréningového komplexu a celý A-tím i ďalší členovia organizácie sú v domácej karanténe. Arsenal mal v sobotu odohrať ligový zápas v Brightone. Duel podľa všetkého odložia a je otázne, aký dopad bude mať pozitívny nález v jednom z klubov Premier League na ďalší priebeh súťaže.

Už počas týždňa informovali britské médiá, že podozrenie na koronavírus sa objavil aj u troch futbalistov Leicestru City. Podľa BBC tréner "líšok" Brendan Rodgers potvrdil, že trojica má príznaky a je v domácej izolácii.

V dobrovoľnej karanténe je aj obranca Manchestru City Benjamin Mendy po tom, ako člena jeho rodiny hospitalizovali s respiračnými problémami.

Britská vláda uvažuje, že v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia zakáže všetky športové podujatia v krajine. V Británii evidujú 590 prípadov COVID-19, desať ľudí zomrelo. Celosvetovo sa vírus rozšíril do 127 krajín, oficiálne potvrdili takmer 135-tisíc chorých, 4984 osôb podľahlo.