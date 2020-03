Tom Hanks s manželkou majú koronavírus: Zverejnili prvú spoločnú fotku z izolácie

Americký herec Tom Hanks a jeho manželka, americká herečka Rita Wilsonová, ktorí sú aktuálne v Austrálii, majú koronavírus.

Pozitívne výsledky ich lekárskych testov vo štvrtok oznámil na Instagrame samotný Hanks. Uviedol, že on aj Wilsonová dostali teplotu počas pobytu v Austrálii, kde bol Hanks v súvislosti s prípravou nového filmu o živote Elvisa Presleyho, píše agentúra AFP.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Najnovšie na Instagrame zverejnil spoločnú fotku s manželkou z karantény. "Ahojte všetci, Rita Wilson a ja by sme chceli poďakovať všetkým, čo sa o nás tak príkladne starajú. Máme Covid - 19 a sme v izolácii, takže to nikde nešírime. Sú aj takí, pri ktorých to môže smerovať k vážnym chorobám. Prežívame to deň po dni. Je veľa vecí, čo môžeme urobiť, počúvať expertov a starať sa o seba. Pamätajte, že napriek všetkému, čo sa deje, musíme byť silní, " napísal pod fotku na sociálnej sieti.