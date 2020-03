Odborníci z Talianska radia, čo môžeme robiť a čo nie: Čo si myslia o behu alebo venčení?

Základným pravidlom pre každého, kto nechce prispievať k šíreniu koronavírusu alebo nechce, aby ho sám dostal, je zostať doma. Čo najdlhšie, s čo najnižším počtom "porušení" tohto pravidla - pokiaľ možno nonstop, až kým epidémia nepominie.

Podľa odborníkov z Talianska, ktoré je aktuálne hlavným epicentrom nákazy, to však neznamená, že ľudia si nikdy nemôžu vyjsť von zabehať, na prechádzku, či vyvenčiť psíka. Dôležité je však čo najdôslednejšie sa vyvarovať blízkeho kontaktu s cudzími ľuďmi, a preto zlatým pravidlom je v takomto prípade vyhľadávať čo najmenej frekventované miesta.

"Samozrejme, zobrať von svojho psa, aby si vybavil, čo potrebuje, je v poriadku," povedal vo štvrtok šéf talianskeho Úradu na ochranu obyvateľstva Angelo Borrelli. Vysvetlil zároveň na prvý pohľad možno chaotické rozhodnutia niektorých talianskych miest, ktoré najskôr napriek kritickej situácii nechali otvorené parky a ihriská, a až neskôr rozhodli o ich zatvorení.

Úrady podľa neho najskôr predpokladali, že občania sa budú správať zodpovedne a budú sa vyhýbať blízkemu kontaktu s inými ľuďmi. Tieto predpoklady sa však nenaplnili, a tak viaceré mestá nakoniec parky a niektoré iné verejné priestranstvá zatvorili.

Týka sa to napríklad Verony, ktorej radnica vo štvrtok rozhodla o zatvorení všetkých 99 mestských parkov a ihrísk s odôvodnením, že ľudia nerešpektujú nariadenia vlády a mesta a nedodržiavajú jeden od druhého bezpečnú vzdialenosť.

Taliansko v zovretí pandémie koronavírusu: V Ríme zatvárajú katolícke kostoly

O naliehavej potrebe zostať čo najviac, pokiaľ možno stále, doma, hovoril vo štvrtok aj taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio. "Ak doktor a sestrička môžu pracovať nonstop 24 hodín, tak potom my sa musíme vedieť zriecť vychádzania z našich domovov. Veľká väčšina obyvateľov tieto pravidlá rešpektuje. Tí, ktorí ich nedodržiavajú, budú čeliť postihom - či už finančným, alebo aj trestnému stíhaniu," povedal šéf talianskej diplomacie.

Koronavírusom sa na celom svete nakazilo už vyše 134-tisíc ľudí, takmer päťtisíc osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, 3 169, pochádza z Číny, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Nasleduje Taliansko s 1 016, Irán so 429, Španielsko s 86, Južná Kórea so 66 a Francúzsko so 61 obeťami.

Rakúsko hlási jednu obeť a 361 nakazených, Česká republika 116 nakazených, Poľsko jednu obeť a 51 nakazených. Na Slovensku sa nákaza potvrdila u 21 ľudí, v Maďarsku u šestnástich a na Ukrajine u troch.