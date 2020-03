Jeden z najmenších mužov sveta oslávil 28. narodeniny: Neuveriteľné, ako vyzerá jeho mladší brat

Jeden z najmenších mužov sveta oslavoval 28. narodeniny so svojimi najbližšími - vrátane jeho mladšieho brata, ktorý ho mnohonásobne prerástol.

Nick Smith trpiaci nanizmom meria iba 76,2 centimetra, zatiaľčo jeho o tri roky mladší brat Levi meria 195 centimetrov. O kuriozite informuje LadBible. Aj napriek lekárskym predpokladom oslávil Nick z amerického štátu Georgia 28. narodeniny hraním domáceho baseballu so svojou rodinou.

Typ nanizmu, ktorým Nick trpí, je veľmi zriedkavým a spája sa s ním krátka dĺžka života a choroby zväčšia súvisiace so starobou. "Nečakali sme, že s nami prežije 28 rokov, a nevieme, či sa dočkáme 29. narodenín. Nick predčil očakávania lekárov vo všetkom, nemysleli si, že bude niekedy chodiť alebo rozprávať," hovorí Nickova mama Shelly.

"Oslava Nickových narodenín je vždy super, jednoducho oslavujeme jeho život a to, že tu je s nami," hovorí jeho brat. Aj napriek radostným oslavám sa ale Shelly obáva najhoršieho. "Každý deň sa bojím blízkej budúcnosti. Bojím sa každej malej chrípky, ktorá by mohla skončiť niečim horším."

Užíva si každú chvíľku so svojim milovaným synčekom a na jeho detskej povahe vidí iba pozitíva. "Je to ako mať chlapca, ktorý nikdy nevyrastie. Je krásne mať ho za syna," hovorí. "Nick je mojim potešením. Je to taký šťastný človiečik, miluje seriál Spongebob Squarepants a získa si každého, koho stretne. Vždy tancuje a rozosmieva ľudí," povedala o ňom v roku 2013. "Hoci je malý, jeho svaly sú silné a veľmi rád ohuruje dámy klikmi na jednej ruke." Nick je podľa nich mysľou ako každý iný chlapec.

Nick sa aj s celou svojou rodinou objavil v dokumente, keď mal podstúpiť operáciu, ktorá mu mala zachrániť život. Film zachytáva aj tím vedcov zo Standfordskej univerzity v Kalifornii, ktorí ho liečili pomocou najnovších techník.