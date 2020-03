Zlé správy z Česka: Jednou zo 116 nakazených je zdravotná sestra! Poburujúce detaily

Jednou zo štyroch nových nakazených ľudí v Moravskosliezskom kraji je zdravotná sestra z nemocnice vo Frýdku-Místku.

Na sociálnych sieťach o tom vo štvrtok večer informoval moravskoslezský hajtman Ivo Vondrák (ANO). Vo štvrok pribudli na severe Moravy tri nové prípady. Ide o dve ženy z Frýdku-Místku a muža z Ostravy.

"Nemám dobré správy. Jednou z nakazených je zdravotná sestra z nemocnice vo Frýdku-Místku. Bez cestovnej anamnézy. Doplatila na niekoho, kto tak zodpovedný nebol. Vykonávame všetky potrebné epidemiologické opatrenia," uviedol Vondrák na twitteri.

Prvým potvrdeným prípadom v regióne bol v stredu šesťdesiatpäťročný muž, ktorý sa zúčastnil s cestovnou kanceláriou lyžiarskeho zájazdu v talianskom Trentine (Tridentsko). Pôvodne bol v domácej karanténe, ale v piatok ho previezli do Fakultnej nemocnice v Ostrave. Jeho zdravotný stav je ale dobrý.

Krajská hygienička Pavla Švrčinová ČTK povedala, že jedna zo žien bola v Taliansku, a to už vo februári. Narodila sa v roku 1960. Išla na zájazd s rovnakou cestovnou kanceláriou ako prvý moravskoslezský pacient. Aktuálne je vo Fakultnej nemocnici Ostrava. "Žena leží na Klinike infekčného lekárstva, je v stabilizovanom stave, plne pri vedomí, komunikuje. Nepotrebuje podporu dýchacím prístrojom," uviedla Iva Piskalová z FN Ostrava. Doplnila, že žena bola v domácej karanténe. Problémy sa u nej objavovali už v predchádzajúcich 14 dňoch, bola v kontakte s epidemiológmi a lekármi a vo štvrok ju sanitka previezla do nemocnice.

Druhá žena sa narodila v roku 1961, odber bol podľa hygieničky vykonaný nemocnicou vo Frýdku-Místku. Večer sa potvrdilo, že ide o zdravotnú sestru z nemocnice. Muž z Ostravy sa zrejme nakazil v Prahe, kde začiatkom marca pobýval v hoteli. Odbery u neho vykonal výjazdový tím Fakultnej nemocnice Ostrava, muž je v domácej karanténe.

Krízový štáb kraja sa na štvrtkovom zasadnutí okrem iného dohodol, že v troch nemocniciach v kraji vzniknú odberové miesta vzoriek na koronavírus. Konkrétne pôjde o Fakultnú nemocnicu Ostrava, Sliezsku nemocnicu v Opave a Nemocnicu s poliklinikou v Havířove na Karvinsku, teda zdravotnícke zariadenia, ktoré majú infekčné oddelenie. Kraj chce do testovania zapojiť tiež viac laboratórií, rokovať s nimi má v piatok. Kraj by v piatok mal tiež dostať prvú časť zásielky ochranných pomôcok. Už budúci týždeň by Vysoká škola banská-Technická univerzita Ostrava mohla pre potreby v kraji začať vyrábať dezinfekciu.

Hajtman vo štvrtok tiež vyzval starostu, aby zriadili telefonické kontaktné miesta pre ľudí, ktorí sú v karanténe a potrebujú napríklad pomôcť s nákupom. Prvé mestá už začali reagovať. Napríklad v Havířove bude zatiaľ kontaktným bodom mestská polícia. "Ľudia môžu v túto chvíľu volať na telefónnu linku Mestskej polície Havířov, a to na kontakt 596 813 146," uviedla hovorkyňa magistrátu Michaela Adamcová.