Kvôli koronavírusu zatvárajú divadlá na Broadwayi či Biely dom, Trump sa odmieta testovať

Kvôli opatreniam prijatým v reakcii na epidémiu nového typu koronavírusu všetkých 41 divadiel na newyorskej triede Broadway zavrie na mesiac svoje dvere divákom. New York, mesto, ktoré podľa ľudového príslovia nikdy nespí, sa totiž musí prispôsobiť nariadeniu, ktoré zakazuje zhromaždenie viac ako 500 ľudí.

Odvážne slová hovorcu čínskej vlády: Epidémiu do Wu-chanu mohla priviezť americká armáda

Starosta mesta Bill de Blasio vo štvrtok tiež kvôli nákaze vyhlásil stav núdze. Prístup návštevníkom obmedzili tiež Biely dom či Kapitol, sídlo amerického parlamentu, a k rovnakému kroku sa chystá zábavný park Disneyland v Kalifornii, píše agentúra AP.

Divadlá na Broadwayi budú zatvorené od štvrtku 17:00 miestneho času (22:00 SEČ). Niekoľko ďalších významných newyorských kultúrnych inštitúcií, ako napríklad Metropolitné múzeum (MET), Metropolitná opera či slávna koncertná sieň Carnegie Hall, oznámili prerušenie činnosti už skôr. "Akonáhle sa budeme môcť vrátiť do normálu, urobíme to," vyhlásil guvernér štátu New York Andrew Cuomo, ktorý zatvorenie divadiel nariadil. "Stále nám však rastie počet prípadov (nákazy)," dodal.

Štát New York podľa neho zaznamenal 320 infikovaných a je jedným z najviac zasiahnutých v USA. Divadlá na Broadwayi utíchli na zatiaľ najdlhšiu dobu pri hurikáne Sandy v roku 2012, a to na štyri dni. Len za tú dobu prišli o tržby v hodnote 8,5 milióna dolárov.

"Posledných 24 hodín ma donútilo k vážnym úvahám," povedal de Blasio po vyhlásení výnimočného stavu, ktorý mu dáva väčšie právomoci. "Skutočne, už včerajšie ráno sa zdá byť tak dávno," dodal. Prehliadky od štvrtka do začiatku apríla prerušili Biely dom či Kapitol, sídlo amerického Kongresu, ktorý ročne navštívia tri milióny ľudí. U asistentky senátorky za štát Washington, ktorý je v USA najviac zasiahnutý, sa totiž preukázal koronavírus. Činitelia Kongresu sa preto rozhodli celú budovu uzavrieť verejnosti.

Niekoľko zákonodarcov, vrátane uchádzača o republikánsku nomináciu na prezidenta z roku 2016 Teda Cruza, sa uchýlilo do izolácie, pretože prišli do kontaktu s človekom, u ktorého sa neskôr koronavírus preukázal. V karanténe je tiež senátor Rick Scott, ktorý sa v pondelok na Floride stretol s brazílskym prezidentom Jair Bolsonarem. U jedného z členov jeho tímu sa totiž neskôr preukázal koronavírus. Bolsonaro, ktorý nevykazuje symptómy choroby, teraz čaká na výsledky testov. Trump, ktorý sa v blízkosti nakazeného tiež nachádzal, testy nepodstúpi, pretože to nepovažuje za potrebné, uviedla hovorkyňa Bieleho domu.