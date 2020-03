Koronavírus v Premier League? Príznaky ochorenia majú hráči z popredného tímu tabuľky

Po talianskej Serie A a španielskej La Lige zasiahol nový šíriaci sa koronavírus aj ďalšiu z popredných európskych futbalových súťaží - anglickú Premier League.

Tamojšie médiá počas štvrtka referovali, že v jednom z klubov začali u všetkých hráčov s testovaním na koronavírus, keďže u troch sa už objavili symptómy ochorenia. Tým klubom je nakoniec Leicester City, tretie mužstvo priebežnej tabuľky súťaže. Tréner "líšok" Brendan Rodgers priznal, že trio futbalistov po prejavení príznakov umiestnili do karantény a izolovali od zvyšku mužstva. Bližšie však nešpecifikoval, o ktorých hráčov ide.

Ďalšia obrovská zmena vo svete športu: Futbalové EURO sa tento rok nemá vôbec odohrať!

Leicester City by mal v sobotu nastúpiť v ligovom dueli proti Watfordu. "Bola by škoda, keby tento zápas odložili, ale zdravie verejnosti je zo všetkého najdôležitejšie," poznamenal Rodgers podľa BBC Sport. Na otázku, či by sa podľa jeho názoru mohlo stretnutie uskutočniť bez divákov, odpovedal: "Zápasy sú vždy o hráčoch a fanúšikoch. Bez jedných alebo druhých to nie je to pravé." Vo Veľkej Británii dosiaľ potvrdili 484 prípadov koronavírusu, osem ľudí mu už podľahlo.