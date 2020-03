Originálny plán umeleckého kováča Vladimíra: V Košiciach chce otvoriť zoo, aká sa len tak nevidí

Ďalšie prekvapenia! Umelecký kováč tentoraz stavil na neživú zoo.

Vladimír Eperješi (44) z Košíc, ktorého preslávili svetové miniatúry, zvláštne autá či netradičné sochy úspešných športovcov, znovu využil odpadový materiál. Z jeho vyhne vyšli zaujímavé tvory, ako sú orol, pštros, bizón, vlk či chrobák. Postupne ich vystaví na obdiv verejnosti.

Na začiatku bol nápad a k realizácii tento kováč nikdy nemal ďaleko. „Lákalo ma zvečniť anatómiu tela a zvieratá mi k tomu boli najbližšie. Chcel som zhotoviť niečo pekné pre deti, aby sa mohli čosi naučiť a aj pokochať. Pracovne som to nazval minizoošrot, z ktorého časom bude maxi,“ s úsmevom prezradil Eperješi, ktorý s kovovým odpadom pracuje už dlhé roky a jeho diela nesú pečať patiny a zvláštnosti. Zatiaľ má päť sôch, ale malo by ich byť až 25. „Vyhliadol som si už aj miesto v Košiciach, kde si to najmä malí návštevníci budú môcť pozrieť, a plánujem, že by sa tak mohlo stať ešte v tomto roku. Samozrejme, dovtedy stihnem vyrobiť maximálne desať zvieratiek. Všetok materiál je výlučne z kovového odpadu, preto aj ten názov, že ide o šrot. Pridávam akurát netradičné retiazky či kolieska,“ spomenul autor sôch.

Konkurovať košickej zoo nemieni, ale nevylučuje, že niektoré jeho diela dostanú aj mená. Najdlhšie vyrábal bizóna, ktorý váži 1,5 tony a plechy majú plochu až 20 štvorcových metrov. Trvalo mu to skoro pol roka. Pri všetkých sochách si najprv vyskladal kostru zvierat a potom pridal, čo mu prišlo pod ruku.

Pštros

Medzi jeho výtvormi nechýba ani takýto veselý kúsok.

Hmotnosť: 150 kg

Bizón

Hmotnosť: 1500 kg

Plocha plechov: 20 m2

Čas výroby: 6 mesiacov

Chrobák

Otvoriť galériu Chrobák Zdroj: kz

Kúsok v nadživotnej veľkosti zabral autorovi tiež veľa práce.

Hmotnosť: 300 kg

Vlk

Návštevníci sa budú môcť pokochať i šelmou z kovu.

Hmotnosť: 180 kg

Orol skalný

Dravec je prepracovaný do najmenších detailov.

Dravec je prepracovaný do najmenších detailov.

Hmotnosť : 300 kg