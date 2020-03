Lekári v Taliansku volajú po drastickom opatrení: Dostanú prednosť tí, čo majú šancu prežiť?!

Rapídny nástup nového koronavírusu v Taliansku zrejme vystrašil aj ostatné európske krajiny. Viaceré z nich včera prijímali radikálne opatrenia napriek tomu, že počet prípadov v nich zatiaľ nie je nijako hrozivý.

V Taliansku sa počet úmrtí od stredy radikálne zvýšil. Celkovo hlási krajina už 15 113 ochorení a 1 016 obetí. Situácia zašla až tak ďaleko, že viacerí lekári volajú po zavedení pravidiel tzv. medicíny katastrof. Tie sa používajú napríklad pri veľkých nešťastiach alebo vo vojnových zónach. Prioritu dostávajú tí, ktorí majú väčšie šance na prežitie. Znamenalo by to, že starých a príliš chorých ľudí by ani neliečili – nemá to jednoducho kto robiť.

Taliani po školách a verejných podujatiach definitívne zatvorili aj všetky obchody, okrem základných potravín a lekární. K podobným opatreniam pristupujú aj ďalšie krajiny. Školy uzatvorili včera napríklad Dánsko, Írsko či Kazachstan, v ktorom doteraz nepotvrdili ani jeden prípad. Česko včera vyhlásilo núdzový stav na 30 dní. Obmedzuje pohyb osôb, prevádzku služieb a tiež zakazuje verejné akcie pre viac ako 30 osôb. Rakúsko hlási prvé úmrtie. Je ním muž († 69) hospitalizovaný vo Viedni, ktorý sa nedávno vrátil z Talianska.

V Rakúsku počet nových prípadov stúpol za jeden deň z 245 na 302. Premiér Sebastian Kurz očakáva dosiahnutie 1 000 prípadov v priebehu niekoľkých dní a 10 000 prípadov o týždeň po tom. Budúci utorok je Deň sv. Patrika, ktorý sprevádzajú veľké oslavy po celom svete, tie však tiež zrušili vrátane najväčšej prehliadky v New Yorku.

Pozitívne je hlásenie Číny, že má vyvrcholenie nákazy za sebou. Za jeden deň zaznamenali iba 15 nových prípadov. V počte aktuálnych pacientov, ktorí sa ešte nevyliečili, ju už dobieha Taliansko. Napriek optimizmu Čína zrušila výstupy na Mount Everest zo svojej strany, pretože v Tibete je karanténa. Koronavírus tak zasiahol aj najvyššie miesto sveta. Výstupy sú dovolené iba z nepálskej strany.