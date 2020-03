Ivan išiel vlakom, z ktorého odviedli muža s podozrením na COVID-19: Nad tým, čo sa potom dialo, len krúti hlavou

Oblieval ich studený pot. Ivan (40) z Považskej Bystrice bol jedným z desiatok cestujúcich, ktorí v stredu večer nastúpili do vlaku spoločnosti RegioJet na Hlavnej stanici v Bratislave.

Podľa neho sa následne dvere zamkli a vystrašení ľudia museli štyri hodiny čakať, kým sa vlak pohol. Dôvodom bolo podozrenie, že jeden z cestujúcich mohol mať koronavírus.

Ivan cestoval z práce v Bratislave domov do Považskej Bystrice. Krátko po 19.00 hod. nastúpil do vlaku, ktorý smeroval z Prahy do Žiliny. „Počkali sme, kým ľudia vystúpia a asi päťdesiati sme nastúpili do vlaku. Sadol som si do posledného vozňa. Zrazu po 20 minútach prišiel personál a uzamkol vlak s tým, že nastane meškanie, pretože RZP-čka príde po jedného z cestujúcich,“ uviedol Ivan, ktorý okamžite telefonoval do RegioJetu. „Povedali, že majú podozrenie na koronavírus u cestujúceho z Čiech. Nechápem, prečo nás potom nechali nastúpiť do vlaku a potom nás tam zavreli,“ krúti hlavou Považskobystričan, ktorý strávil vo vlaku 6 hodín. Z toho štyri hodiny však sedel vo vozni na stanici v Bratislave. „Ja som mal rúško, no ostatní nemali. Personál chodil tiež najprv bez rúšok po celom vlaku. Rúška si nasadili až neskôr. Pýtal som sa, či nemajú rúška aj pre cestujúcich, ako aj dezinfekčné prostriedky, no nemali,“ ozrejmil Ivan s tým, že najmä starší pasažieri boli z celej situácie vystresovaní a nervózni.

Čaká na výsledky

Ivan tvrdí, že po štyroch hodinách presunuli cestujúcich do iných vagónov a vlak pokračoval do Žiliny. „Od ľudí vo vagónoch, kde bol ten cestujúci, si vypýtali kontaktné údaje. Nám povedali, že podľa zváženia môžeme kontaktovať svojich lekárov,“ povedal Ivan s tým, že si najprv chce počkať na výsledky testov chorého cestujúceho.

Ako uviedol hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj, jeden z pasažierov sa začal sťažovať na zdravotné problémy pri bratislavskej stanici. Personál vlaku okamžite kontaktoval lekársku službu. „Poskytli sme úplnú súčinnosť a kontakty na cestujúcich, aby ich mohla v prípade potreby kontaktovať,“ potvrdil hovorca s tým, že vozne, v ktorých bol chorý cestujúci, vydezinfikovali. Ostatným ľuďom preplatili cestovné v plnej výške. Podľa informácií Nového Času muža s podozrením na COVID-19 previezli do nemocnice, no ukázalo sa, že nemal príznaky ochorenia a ani horúčku.