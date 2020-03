Ako ovplyvní koronavírus našu ekonomiku: Automobilky môžu mať problém, klesnú ceny nehnuteľností?

Prázdne obchody, zavreté školy, obmedzená doprava, mnohí zamestnanci zavretí doma - koronavírus má potenciál prepísať dejiny ekonomiky.

Kým obchodníci si môžu mädliť ruky, že ľudia v panike nakupujú potraviny do zásoby, priemysel a služby hlásia prvé citeľné finančné straty od veľkej ekonomickej krízy, ktorá svet zasiahla v roku 2008. Čo táto pandémia urobí so zamestnanosťou? A ako sa to premietne do osobných financií slovenských domácností?

Nevieme veľa, situácia sa rýchlo mení. Aj keď ekonómovia nepodliehajú panike, na to, aby mohli kvalifikovane posúdiť dosah koronavírusu na slovenskú ekonomiku, majú veľmi málo informácií. Veľa bude závisieť od toho, ako dlho sa tento problém bude ťahať. Či to budú len týždne alebo až mesiace.

„Ak by situácia odznela v priebehu druhého polroka, nemali by vzniknúť dlhodobé následky pre ekonomiku, a aj keď rast v prvom polroku 2020 by bol nižší, neskôr by sme to dobehli. V takom prípade sa bavíme o poklese medziročného rastu z približne 2 % na asi 1 %,“ hovorí ekonomický analytik Tatra banky Tibor Lörincz.

Dosahy na priemysel

Priemyselná výroba vie krátkodobý výpadok dohnať. Pre služby by však aj to bol problém. V predchádzajúcich dňoch veľmi výrazne klesol záujem o ubytovanie a reštaurácie. „U nás sú mzdy 60 %, keď nevyrábame – neposkytujeme služby, nevieme si hotelovú izbu či večeru odložiť do skladu ako vo výrobnom podniku. Teda ideme do straty,“ tvrdí Radúz Dula zo Zväzu cestovného ruchu SR.

Čo ak to bude trvať pridlho?

Ak by koronavírus zúril oveľa dlhšie, veľmi ťažko predvídať, k čomu by to viedlo. Isté je, že by utrpeli všetci. „To by malo dlhodobejšie následky a aj výraznejší dosah na celú našu ekonomiku. Slovensko je jednou z najotvorenejších ekonomík únie, teda krajinou veľmi závislou od zahraničného obchodu,“ pripomína analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

Reality

Ceny bytov rýchlo neklesnú

Podľa odborníkov na reality môže koronavírus spôsobiť dočasný pokles aktivít na realitnom trhu. „Pre trh nehnuteľností je to bežná situácia, ktorú zažíva niekoľkokrát do roka. Sviatky, dovolenky, nepriaznivé počasie a krátke dni počas zimy, to všetko trh nehnuteľností spomaľuje,“ vysvetlil hlavný analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický. Podľa neho to nemusí znamenať automaticky zmenu cien. „Tak, ako zrazu nenarastie ponuka bytov, sa nedá očakávať ani to, že predávajúci začnú hneď znižovať ceny. Otáľať možno začne časť kupujúcich. Môžu to byť najmä tí, ktorí nestáli nohami pevne na zemi a uvažovali o investičnej nehnuteľnosti,“ očakáva Kubrický.

Dôchodok, životné poistenie

Akcie padajú

Negarantované fondy druhého piliera zažívajú ťažké obdobie. Straty v marci dosahujú aj vyše 10 %. „To najmenej, čo môžete pre seba a svoje peniaze urobiť, je vyčkať. Prepady na trhoch pod vplyvom ekonomických, geopolitických či iných negatívnych faktorov, akým je aktuálne koronavírus, sa dejú pravidelne a skúsení investori vedia, že sa niet čoho obávať. Práve naopak, vidia za nimi vyšší zisk,“ vysvetlila Lucia Luptáková z FinGO.sk. Európska centrálna banka zverejnila balík stimulačných opatrení s cieľom podporiť finančný sektor. Do konca tohto roka stiahne z trhov eurozóny dlhopisy v hodnote 120 miliárd eur. Bankám sprístupní ďalšie lacné dlhodobé úvery, ktoré im majú zabezpečiť potrebnú likviditu. Úrokové sadzby ponechala bez zmeny. Európske i americké akcie sa včera prudko oslabili. Najmä akcie aeroliniek výrazne strácajú na hodnote. Zákaz cestovania z Európy do USA, ktorý avizoval americký prezident, totiž prehĺbil obavy investorov.

Práca

Firmám stúpajú náklady

Nie je to len o nižšom dopyte alebo meškaní dodávok. Rozsah možných problémov, ktorým musia čeliť slovenskí producenti, je oveľa väčší. „Nervozitu vyvoláva aj fakt, že niektoré firmy v zásobovacom reťazci môžu v dôsledku oneskoreného dodania dostať zmluvnú pokutu za každý deň meškania,“ tvrdí hovorkyňa AZZZ SR Miriam Filová. Ďalšie neočakávané výdavky súvisia s preventívnymi opatreniami, ktoré podniky zavádzajú, aby ochránili zdravie zamestnancov a zamedzili šíreniu vírusu. Je takmer isté, že mzdy tento rok nebudú rásť tak rýchlo ako vlani, keď sa priemer zvýšil o 7,8 %.

Aktivačné práce prerušili

Úrady práce už nabehli na krízový režim. Klientov žiadajú, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu a radšej komunikovali emailom a telefonicky. Odkladajú sa všetky termíny tzv. kontaktu, takže keď sa nedostavíte, nehrozí vám vyradenie z evidencie. Dokonca ani keď nepredložíte doklady o práci na dohodu, nejde o porušenie povinností. Prerušili sa tzv. aktivačné práce, masové národné projekty, pripravované výberové konania, burzy práce, informačno-poradenské služby, ako aj kontrola dodržiavania liečebného režimu. „Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu,“ dodáva hovorkyňa ústredia práce Jana Lukáčová.

Automobilky môžu mať problém

Slovenské firmy pred tým neujdú. Už cez svojich zahraničných obchodných partnerov pociťujú nižší dopyt alebo im meškajú dodávky. „Dnes sa mnohé produkty nevyrábajú na jednom mieste, ale montujú sa zo súčiastok a komponentov vyrobených v desiatkach krajín. Ak sa zavrú výrobné linky v krajinách ohrozených epidémiou, problémy s dodávkami sa skôr či neskôr prenesú do celého sveta,“ vysvetľuje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová. Vzhľadom na štruktúru slovenskej ekonomiky je zrejmé, že koronavírus najviac zasiahne automobilky. „Tie sú závislé od zahraničného dopytu a exportu na európsky trh. Dosah na automobilový priemysel bude závisieť hlavne od toho, ako dlho bude nepriaznivá situácia trvať a kedy sa podarí dostať pandémiu pod kontrolu,“ dodáva analytička Poštovej banky Jana Glasová.