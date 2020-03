Trump pre koronavírus zatvára hranice USA pred Európou: Dostane sa zúfalá Wisterová za deťmi?

Moderátorka Vera Wisterová (42) je už od októbra minulého roka ako na ihlách. Jej muž Jeremy Hulsh (40) totiž uniesol ich dvoch synov z bratislavského nákupného centra počas súdom nariadeného styku otca s deťmi.

Odletel s nimi do Ameriky, kde majú deti občianstvo a doteraz sa zdržiavajú tam. Moderátorka za nimi neúnavne cestuje a pred pár mesiacmi dokonca začal konať v ich veci americký súd. Vere, ktorá mala s deťmi stráviť dva týždne vkuse na území štátu Illinois, v najbližšom čase však urobil škrt cez rozpočet americký prezident Trump!

Vera Wisterová sa vrátila naposledy z Ameriky na Slovensko v posledný februárový deň. Do USA sa však chystala opäť koncom marca, keď jej podľa informácií Nového Času americký súd nariadil styk so synmi na celé dva týždne. „Matka má nariadený rodičovský styk s deťmi od rána 9.00 dňa 21. marca 2020 a môže s nimi stráviť nasledujúce dva týždne, a to až do 4. apríla 2020 do 9.00 rána,“ píše sa v dokumente, ktorý má Nový Čas k dispozícii.

Aj keď moderátorka dosiahla ako-také uspokojenie na základe rozhodnutia amerického súdu, boj o deti nevzdáva a žiada, aby sa s ňou vrátili späť na Slovensko, kde do októbra minulého roka chodili do školy a škôlky. Pre súčasnú pandémiu, ktorá bola vyhlásená Svetovou zdravotníckou organizáciou z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu, sa začali brániť aj USA. Americký prezident Donald Trump totiž vydal jasné nariadenie, s ktorým Wisterová zaiste nerátala.

Zákaz vstupu

Vera sa má s deťmi stretnúť 21. marca. Trump však pred obavou z neriadeného šírenia koronavírusu vo svete nariadil zákaz vstupu do USA čomukoľvek, čo je z Európy. „Na nasledujúcich tridsať dní pozastavím všetky cesty z Európy do USA. Nové pravidlo začne platiť od piatkovej polnoci miestneho času,“ znelo Trumpovo oznámenie. Podľa bližšej špecifikácie sa obmedzenie týka ľudí, ktorí za posledných 14 dní navštívili, alebo žijú v krajinách schengenského priestoru.

Do skupiny „pre Ameriku neprípustný“ by sa tak radila aj Vera, avšak zdá sa, že pre ňu, ako matku, budú platiť iné pravidlá. Podľa zistení Nového Času bude mať ako matka, ktorej deti majú americké občianstvo a zdržujú sa na území USA, možnosť vycestovať aj napriek momentálnemu nariadeniu prezidenta Trumpa, ktoré bude platiť až do 20. apríla. S deťmi tak bude môcť Wisterová stráviť súdom nariadený čas, aj keď sa vycestovaním a pohybom po letiskách vystaví veľkému riziku z možnej nákazy koronavírusom.