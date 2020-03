Kočnerovi vybavil veci za 100-tisíc €, do špiny namáča kolegov: Kľúčový svedok zásahu je exsudca Sklenka

Nabonzoval ich vlastný kolega! Po stredajšom záťahu Národnej kriminálnej agentúry na sudcov, advokátov a podnikateľov vyšlo najavo, že o ich možnej korupcii porozprával policajtom bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I Vladimír Sklenka.

On sám podľa vlastných slov patril medzi blízkych ľudí mafiána Mariána Kočnera (56), ktorému za štedré úplatky vybavoval rozsudky. Už niekoľko týždňov však spolupracuje s vyšetrovateľmi, a tak sa zatknutiu zatiaľ vyhol.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Akcia s názvom Búrka, pri ktorej bolo zatknutých 18 ľudí, sa zapíše do učebníc ako najväčší justičný záťah v histórii Slovenska. Medzi zadržanými bolo 13 prominentných sudcov. Podľa uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré má vyše 120 strán, majú byť namočení v približne 30 prípadoch. Tie sa týkajú korupcie na bratislavských súdoch, prípadov zasahovania do nezávislosti súdu, zneužívania právomoci verejného činiteľa a prípadov marenia spravodlivosti. Policajti sa o nich dozvedeli vďaka Threeme, ale aj bývalému sudcovi Sklenkovi, ktorý je v korupcii zapletený tiež, no rozhodol sa spolupracovať. Vďaka tomu polícia jeho obvinenie odložila, nakoľko to umožňuje Trestný poriadok.

Sklenka vo svojej výpovedi, ktorú zverenil Denník N, opísal, kto všetko má figurovať v nekalých praktikách. Kľúčovou postavou, ktorá ťahala za nitky a podplácala sudcov, by mal byť mafiánsky podnikateľ Kočner. Ten je namočený vo viacerých trestných činoch. Teraz mu na konte pribudlo obvinenie z korupcie.

Prideľoval sudcov

Podľa Sklenku si Kočner vedel vybaviť nielen to, ako súd rozhodne, ale aj to, ktorý sudca bude jeho prípadom pridelený. Sklenka opísal, ako požiadavkám Kočnera vyhovel predseda Okresného súdu Dušan Srogončík, ktorý bol tiež zadržaný. Zmanipulovať mal podateľňu a spisy tak, aby kauzu zmeniek televízie Markíza dostala Zuzana Maruniaková. Tá pod nátlakom bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej rozhodla v Kočnerov prospech. Maruniaková aj Jankovská sú medzi zadržanými.

Jankovská má byť namočená aj v spore Prvej produkčnej so Slovenským vodohospodárskym podnikom o zaplatenie 14 miliónov eur. Sklenku chcela údajne podplatiť pomocou svojej sestry, sudkyne Haitovej a sudkyne Bartalskej. Uplatiť ho však chcela aj druhá strana, ktorú zastupoval sudca Richard Molnár. Jeho ponuka sa mu páčila viac a policajtom sa priznal, že od Molnára prijal pred budovou súdu úplatok vo výške 20-tisíc eur.

Do Košíc predviedli vyše tucet sudcov obvinených z korupcie: O Jankovskej a spol. rozhodovali 10 hodín

Ďalšia korupcia sa týka napríklad kauzy Technopol, konkurzu na Dixiu Solaris, ale aj pokusu o ukradnutie hotela Carlton. Za posudky, rozsudky a analýzy mal Kočner platiť sudcom tisícky eur. Podľa Sklenku sa úplatky vyplácali v obálkach buď priamo v budove súdu alebo pred ňou. Sudkyni Kataríne Bartalskej v jednom prípade mala stačiť aj kabelka.

Obvinia aj Sklenku?!

Sklenka hovoril policajtom nielen o kolegoch, ale aj o sebe. Už minulý rok vyšlo najavo, že aj on si s Kočnerom písal v Threeme. Vymeniť si mali tisícky správ, ešte viac, ako si vymenila s mafiánom Jankovská. Pre túto komunikáciu sa v decembri vzdal funkcie. Vyplývalo z nej, že za rozsudky v mafiánov prospech bral štedré odmeny.

Sklenka tiež podľa Denníka N priznal, že od Kočnera zobral 100-tisíc eur za to, že vybaví prednostné veci v kauze Technopol Servis. Sklenka to ako podpredseda okresného súdu zabezpečil. Mnohí zainteresovaní sudcovia popierajú, že by pomáhali Kočnerovi.