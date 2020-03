Vojna Matoviča a Pellegriniho pre koronavírus: Ani jeden si servítku pred ústa veru nedal

Slovensko čelí najväčšej biologickej hrozbe od vzniku republiky a budúci premiér Igor Matovič (46) sa pustil do súčasného predsedu vlády Petra Pellegriniho (44).

Matovič sa ozval tvrdou kritikou po niekoľkých dňoch, keď riešil v prvom rade zostavovanie vlády. Podľa neho terajší premiér nezvláda svoju úlohu a v boji proti koronavírusu zlyhal. Pellegrini mu odkazuje, že z pandémie iba vytĺka politický kapitál.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Podľa lídra OĽaNO podcenil Pellegrini situáciu pri šírení vírusu a nemá pripravený žiadny plán. „V skutočnosti sa ide hurá systémom, žiadne vopred premyslené kroky podľa vopred vypracovaného plánu. Žiadny systém, len ad hoc,“ nedal si servítku pred ústa Matovič a dosluhujúceho premiéra nazval „arogantným šuflikantom“ za to, že mu neumožnil vystúpiť s návrhom v krízovom štábe. „Pellegrini absolútne zlyhal. Štátnym hmotným rezervám zadal úlohu zabezpečiť respirátory pre lekárov FFP3 až 2 mesiace po vypuknutí korony v Číne ... Samozrejme, s výsledkom, že respirátory sú vypredané a horko-ťažko dávajú dokopy pár kusov,“ zakončil šéf Obyčajných ľudí. Sám sa vraj dohodol s mobilnými operátormi na tom, aby posielali ľuďom správy o prebiehajúcej karanténe.

Hanba a hyenizmus

Podľa Pellegriniho je Matovičovo správanie v tejto situácii úplne nevhodné. „Slovensko čelí najväčšej kríze v histórii a on si z toho bude vytĺkať politický kapitál, to je hanba a hyenizmus,“ zdôraznil Pellegrini a Matovičovu kritiku označil za chrapúnstvo. „Veľmi ma mrzí, k čomu dnes pristúpil budúci pán premiér, ktorý je frustrovaný z toho, že sa mu nedarí vyskladať vládu. Neoprávňuje ho to k tomu, aby urážal tisícky ľudí, ktorí pracujú vo dne v noci, aby bojovali v tejto situácii. Garantujem vám, že nie sme v žiadnom odchodovom móde,“ prízvukoval šéf vlády.

Politológ Grigorij Mesežnikov hovorí, že pri všetkých takýchto vyjadreniach by mal byť prezentovaný skutkový stav, aby sme vedeli, z čoho vychádzať: „Treba sa pozrieť reálne na to, či vláda využila čas, aby sa poriadne pripravila.“