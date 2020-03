Zrušenie OH v Tokiu by znamenalo ekonomickú katastrofu: Starostka je optimistka, sponzori už pomenej

Organizátori OH v Tokiu nepripúšťajú zrušenie podujatia napriek pandémii koronavírusu. Starostka japonskej metropoly Juriko Kojkeová tvrdí, že zrušenie je nemysliteľné.

„Pandémia bude mať určite vplyv na prípravu, ale zrušenie OH neprichádza o úvahy,“ vyhlásila Kojkeová. Jej optimizmus nezdieľa člen organizačného výboru Harujuki Takahaši, upozornil na nutnosť plánu B.

Chýry o znepokojení už prenikli aj z táboru olympijských sponzorov. Veď v hre sú miliardy. Iba zákaz divákov by znamenal stratu 800 mil. USD (707,5 mil. eur), ale ostali by miliardové príjmy z televíznych práv a marketingu. Už minulý týždeň sa konalo stretnutie organizátorov a sponzorov, aby všetko prebrali. „Stále viac ľudí sa začína báť, ale nemôžeme nič robiť. Ak to potrvá do apríla, mája, júna, bude to vážne,“ povedal agentúre Reuters jeden z účastníkov, ktorý si želal ostať v anonymite.

Rozhodnutie je v právomoci Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Ako je to s poistkou?

V prípade zrušenia OH nemá usporiadateľ nárok na žiadnu kompenzáciu. Medzinárodný olympijský výbor máva pre prípad zrušenia uzatvorenú poistku. Pre Rio 2016 to bola 14 mil. dolárov (12,3 mil. eur).