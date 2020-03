Úspešná slovenská volejbalistka je uväznená v Taliansku: Opatrenia berte vážne!

Ten zákaz musel prísť. Taliansko, kde momentálne slovenská volejbalistka Barbora Koseková pôsobí, zasiahol koronavírus najvýraznejšie v celej Európe, keďže prvé náznaky tam vraj typicky taliansky podcenili.

Nehrajú sa žiadne športové súťaže, a tak sedí doma a poburuje ju, že si niektorí uťahujú z opatrení, ktoré sa prijímajú na Slovensku.Verte, že tie opatrenia sú namieste,“ odkázala domov.

„Doteraz som z toho žiadnu paniku nemala a viac-menej ani nemám. Odkedy sme sa dostali do tzv. červenej zóny, nevedela som si predstaviť, ako budeme fungovať. Naša súťaž je prerušená, ale od stredy sme aspoň začali trénovať, takže nie som stále medzi štyrmi stenami,“ prezradila kapitánka slovenských volejbalistiek minuloročných ME, ktorá koncom januára prestúpila do talianskeho druholigového klubu Trentino Rosa Volley. Dnes vie, že minimálne do 3. apríla neodohrá ani jeden zápas, ale nedostane sa ani domov.

„Mala som letenky, ale tie som zrušila. Dostať sa domov je nemožné, aj keby som riskovala pobyt v karanténe,“ pokračovala skvelá nahrávačka, ktorá má vraj v talianskom prechodnom domove zásoby tak na dva týždne. „Zvykla som si variť aj predtým, teraz je to nutnosť. To nie je problém,“ povedala. Trento, kde rodáčka z Bratislavy pôsobí, sa nachádza na severe Talianska, v regióne Tridentsko-Horná Adiža, kde je podľa jej slov veľmi málo prípadov nákazy.

„Sú zrušené spoločenské podujatia, nemôžeme ísť do fitka, kina, na plaváreň, aj nákupné centrá sú zatvorené cez víkend. Mesto však viac-menej funguje normálne a ľudia sa v pohode dostanú do obchodov a môžu si nakúpiť jedlo,“ doplnila Barbora, ktorá žije na seriáloch a filmoch, no obáva sa, že jej dôjde zásoba neprečítaných kníh, ktoré si dovliekla ešte z domu. „Čo bude, keď sa zákaz športových podujatí ešte predĺži, netuším. Možno si zoženiem puzzle, aby som zabila čas,“ dodala a ešte raz zdôraznila, aby ľudia brali opatrenia vážne.