Matovič chcel vystúpiť na rokovaní krízového štábu: Prečo mi to nedovolili

Budúci premiér Igor Matovič (OĽaNO) trvá na tom, že vláda nemá plán na riešenie situácie okolo koronavírusu.

Uviedol to po dnešnom rokovaní krízového štábu v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) mu podľa jeho slov ani nedal priestor na to, aby na rokovaní vystúpil s ich návrhmi na riešenie situácie. Na Slovensku je doteraz potvrdených 16 prípadov ochorenia na koronavírus.

„Žiadny plán vlády neexistuje.. Je legitímne, aby sme ho preto kritizovali, keďže mu nezáleží na tom, ako túto krízu zvládnuť, ale aby sa čím skôr zbavil zodpovednosti. Pellegrini sa nespráva ako premiér. Jeho vláda až dnes začína zabezpečovať pľúcne respirátory pre ľudí, u ktorých už je potvrdené ochorenie na koronavírus," uviedol Matovič.

Tento návrh označil Pellegrini podľa Matovičových slov za somarinu. Matovič na záver potvrdil, že by bol by bol rád, ak by bol ministrom zdravotníctva Marek Krajčí z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.