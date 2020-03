Karnozín a jeho účinky na poruchy učenia a komunikácie a poruchy autistického spektra – PAS

Prelomová, v používaní karnozínu u autistov, je štúdia Dr. Michaela Cheza, detského neurológa z Chicaga. Výsledky práce boli publikované v r. 2002 a štúdia zisťovala vplyv a účinky karnozínu v starostlivosti o deti s poruchami autistického spektra (PAS).

Karnozín sa javí ako účinný potravinový doplnok, ktorý napomáha lepšej spolupráci medzi mozgom a nervovými prenášačmi, ktoré pôsobia v mozgu.

Autonómny nervový systém je súčasťou centrálnej nervovej sústavy, skladá sa z dvoch častí – sympatiku a parasympatiku. Dynamická rovnováha a spolupráca týchto častí je kľúčová pre sociálne schopnosti, emócie, empatiu a pod. Pri poruchách autistického spektra je vývin a zrenie týchto centier narušený a tým dochádza aj k narušeniu adaptačných mechanizmov, ktoré pomáhajú zvládať stres. Je zjavné, že v posledných rokoch sa početnosť PAS zvýšila.

V štúdii Dr. Michaela Cheza bolo zaradených 31 detí s PAS od 3 do 12,5 roka veku. Trvala 8 týždňov a bola robená podľa pravidiel medicíny založenej na dôkazoch, kedy ani účastník ani odborník nevedia, komu sa podáva účinná látka, v tomto prípade karnozín a komu len placebo – substancia bez účinnej látky. Po uplynutí 8 týždňov sa skúmali a porovnávali výsledky vstupných a výstupných testov. Prejavy detí priebežne, v dvojtýždňových intervaloch, hodnotili aj rodičia.

Otvoriť galériu Zdroj: CarnoMed

Výsledky ukázali, že u detí,

Karnozín pozitívne ovplyvnil:

• porozumenie a produkciu reči,

• sluch,

• socializáciu, uvedomovanie si okolia,

• plánovanie jemnej motoriky.

Zlepšenie bolo pozorované v období 1. až 8. týždňa od začiatku podávania.

Štatisticky významné zlepšenie v škále posudzujúcej:

• správanie bolo zlepšené o 18%,

• v komunikácii došlo k zlepšeniu o 16%,

• pri sociálnej interakcii došlo k zlepšeniu o 27 %.

Porucha autistického spektra je sprevádzaná prítomnosťou rôznych klinických príznakov, ako sú mentálne postihnutie, epilepsia, porucha pozornosti / hyperaktivita (ADHD), oneskorenie reči, depresia, poruchy spánku a poruchy tráviaceho systému. Až u 56 až 68% autistických detí sú prítomné ťažkosti so spánkom, ktoré sa spájajú so zvýšeným oxidačným stresom a zníženými hladín antioxidantov. Klinické štúdie nedávno ukázali, že autistickí pacienti majú nižší cirkulujúci karnozín ako zdravé kontroly. A práve karnozín vykazuje antioxidačné, antitoxické a neuroprotektívne účinky.

V roku 2018 skupina lekárov uverejnila štúdiu, do ktorej bolo zaradených 43 autistických detí (31 chlapcov a 12 dievčat; vo veku 4 až 16 rokov). Aby sa mohli výsledky porovnávať, počas 2 mesiacov polovica detí dostávala 500 mg karnozínu denne a druhá polovica 500 mg placeba denne. Výsledky tejto štúdie ukázali, že v skupine detí, ktoré dostávali karnozín, sa štatisticky významne zlepšili poruchy spánku.

Odkaz na článok:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bcpt.12979

Dnes je autizmus považovaný za celoživotné neurovývinové ochorenie a zatiaľ nie sme schopní odstrániť jeho príčiny. Ako ukazuje štúdia Dr. Cheza, máme však možnosti, ako deťom a dospelým s poruchami autistického spektra pomôcť.

Vedecky podložené podávanie niektorých výživových doplnkov ako je karnozín, môže byť dôležitou časťou komplexného prístupu a riešení predovšetkým v spojení s adekvátnymi pedagogickým či terapeutickým vedením detí či dospelých s poruchami autistického spektra.

Otvoriť galériu Zdroj: CarnoMed

Aké sú ďalšie možnosti využitia karnozínu?

Karnozín EXTRA je mix až 6 účinných látok, ktoré posilňujú imunitný systém, potláčajú zápal, napomáhajú tvorbe protilátok a regenerácii buniek.

Karnozín ovplyvňuje zásadné procesy prebiehajúce v našom tele na všetkých úrovniach, od molekulárnej až po ochranu centrálneho nervového systému.

Ukazuje sa, že karnozín vďaka svojim jedinečným vlastnostiam môže liečiť alebo zmierňovať mnoho ochorení.

• poskytuje výraznú antioxidačnú ochranu všetkým bunkám a posilňuje imunitný systém,

• pozitívne pôsobí pri poruchách autistického spektra a poruchách učenia, znižuje nadmernú aktivitu u detí,

• ochraňuje nervové tkanivá – pri skleróze multiplex znižuje celkovú únavu,

• vysoko účinný pri cukrovke 2. typu, potláča diabetické komplikácie,

• silne potláča zápal,

• napomáha regenerácii buniek,

• znižuje stres a podporuje regeneráciu,

• zvyšuje silu a vytrvalosť srdcového svalu.

Otvoriť galériu Zdroj: CarnoMed

• u detí s poruchami autistického spektra a poruchami učenia znižuje agresivitu a hyperaktivitu,

• udržiava v rovnováhe hormonálny a autonómny nervový systém a ochraňuje celý nervový systém, čím významne pôsobí proti stresu,

• uplatnenie pri vysokom krvnom tlaku,

• môže zabrániť vzniku a rozvoju artériosklerózy (kôrnateniu ciev),

• zvýšenie sily sťahov srdcového svalu a ochrana proti nedostatku kyslíka: prínos u pacientov pri nedostatočnom dokrvení srdca,

• chráni bielkoviny, pomáha zmierňovať komplikácie spôsobené cukrovkou, ako sú poškodenie obličiek, ciev, periférnych nervov a sietnice,

• potláča nežiadúce účinky oxidatívneho stresu - uplatnenie u ochorení ako sú Alzeimerova alebo Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, epilepsia, cievna mozgová príhoda, demencia alebo depresívne stavy,

• tvorba komplexov s kovovými iónmi (meď, zinok, nikel, kobalt a pod.): karnozín – zinkový komplex pôsobí pri hojení žalúdočných vredov a zápaloch žalúdka vyvolaných Helicobacter pylori,

• prevencia a zmierňovanie očných ochorení ako je šedý zákal a katarakta (očné kvapky s obsahom karnozínu),

• neutralizuje kyselinu mliečnu vytvorenú pri svalovej práci (zabraňuje prekysleniu), zvyšuje svalovú silu a jej odolnosť voči únave, urýchľuje regeneráciu a preto je karnozín ideálnym doplnkom pre športovcov,

• pozitívne ovplyvňuje proces starnutia,

• zlepšuje schopnosti logického myslenia a pamäť,

• skúmajú sa aj jeho proti-nádorové vlastnosti.

Prečo je Karnozín EXTRA extra?

Pri užívaní karnozínu treba pamätať na fakt, že samotný čistý karnozín sa z organizmu vylúči do cca 2 hodín po jeho užití. Preto sa vytvárajú originálne receptúry, ktoré dobu uvoľňovania účinnej látky predlžujú, a tak zabezpečujú dlhodobý efekt karnozínu v organizme. Karnozín Extra vo svojej jedinečnej receptúre obsahuje L-karnozín v špeciálnej forme, ktorá je chránená pred účinkom karnozinázy (enzým, ktorý rozkladá karnozín). V porovnaní s čistým L – karnozínom vykazuje Karnozín EXTRA lepšiu biodostupnosť a silnejšie antioxidačné vlastnosti.

