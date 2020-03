Francúzsky futbalista má doma hotový poklad: Je sexi a ešte aj šikovná!

Futbalové parádičky majú v rodine! Francúzsky futbalista Anthony Martial (25) žiari v drese Manchestru United.

Dáva jeden gól za druhým. No s loptou to vie aj jeho manželka Melanie (28).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Francúzska hviezda šou programov a modelka ukázala aj manželovi, čo je presnosť. Melanie z prvej trafila do automatickej práčky v kuchyni, a to nie iba raz! Zdá sa, že v rodine hviezdy mužstva z Odl Traffordu patria takéto súťaže k tradičnému rituálu voľných chvíľ.

Anthony je na to, čo vie jeho Melanie asi náležite hrdý. Veď to on zverejnil video z tohto kuchynského duelu na sociálnych sieťach!

Ako parádny strelec sa Martial naposledy predviedol v manchesterskom derby, kde dal prvý gól do siete City. Francúz sa týmto gólom vyrovnal krajanovi Ericovi Cantonovi, keď dal gól v troch manchesterských derby za sebou. Cantona to dokázal dokonca päťkrát v rozmedzí marca 1993 a apríla 1996.