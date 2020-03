Bratislavská župa začala s distribúciou rúšok lekárom: Dôležité slová Juraja Drobu

Od štvrtka začala župa s distribúciou rúšok aj pre lekárov v kraji.

“Od dnes nosia rúška všetci naši kolegovia a kolegyne, ktoré pre nich zabezpečil náš úrad. Popri umývaní rúk je nosenie rúšok jedným z najúčinnejších spôsobov, ako ochrániť ostatných pred infekčným ochorením. Tu musí ísť bokom otázka výzoru, nekomfortu alebo hanby. Prosím, správajme sa k sebe zodpovedne,” vyzýva bratislavský župan Juraj Droba.

Od štvrtka začala župa s distribúciou rúšok aj pre lekárov v kraji. V prvej várke dostanú rúška lekári z okresu Malacky, kde už bol potvrdený výskyt koronavírusu. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie okresy Bratislavského kraja.

„Lekári a zdravotné sestry sú pre nás mimoriadne dôležití. To je personál, ktorý ako prvý prichádza do kontaktu s potenciálne nakazenými pacientmi. Práve u nich musíme riziko nákazy znížiť na úplné minimum. Pretože ak prídeme o zdravotnícky personál, hrozí kolaps celého systému a nebude mať kto ošetrovať chorých obyvateľov. Následky by boli veľmi vážne,“ dodal Juraj Droba.