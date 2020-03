Dopyt po múke kvôli koronavírusu rastie: Slovenskí mlynári posilnili výrobu

Niektorí slovenskí mlynári reagovali na zvýšený dopyt po slovenských múkach z dôvodu koronavírusu tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné zmeny.

"V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus nabehli na štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Podľa SPPK je pravdou, že niektorí slovenskí potravinári v tomto období pociťujú zvýšený záujem o domáce výrobky, či už čerstvé alebo trvanlivé. "Hovoríme najmä o dvoch výrobných segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente. Podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať," ozrejmila Holéciová.



Situácia ohľadom nákazy a zvýšeného dopytu po výrobkoch sa však podľa SPPK netýka každého jedného potravinárskeho segmentu. "Napríklad slovenskí cukrovarníci nezaznamenali zvýšený dopyt spotrebiteľov po cukre tak, ako je to v prípade múky, chleba a pečiva. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (zväz je členom SPPK), keby zákazník nakupoval výlučne slovenskú produ