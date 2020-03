Česko potvrdilo 94 prípadov nákazy: Babiš karanténu Prahy neplánuje

V Českej republike momentálne evidujú 94 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.

Počas stredy stúpol počet o 31, čo je väčší nárast ako aktuálne za deň v Číne. S odvolaním sa na české ministerstvo zdravotníctva o tom informoval spravodajský server Novinky.cz. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že počet nakazených sa v priebehu noci nezvýšil a stále je nakazených 94 ľudí. Päťsto ďalších otestovaných malo negatívny výsledok.

Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok poprel špekulácie, ktoré kolujú na sociálnych sieťach, že by sa mala uvaliť karanténa na Prahu a uzavrieť obchody. "Niekto šíri po Facebooku nepravdivú správu, že budeme zatvárať obchody. Nie je to pravda, nič také sme nepovedali a neplánujeme. Mrzí ma, že sa niektorí ľudia takto správajú. A ďalšia nepravdivá informácia, ktorú niekto šíri, je, že má byť zajtra (v piatok) vyhlásená karanténa Prahy. Nie je to pravda," napísal Babiš v noci na Twitteri.

Neskôr vo štvrtok by mal ďalšie opatrenia proti šíreniu nákazy oznámiť český kabinet.