Na celom Slovensku začala platiť mimoriadna situácia: Za porušenie karantény hrozí mastná pokuta

Na celom Slovensku začala platiť mimoriadna situácia.

Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Zároveň už od utorka (10. 3.) platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Pre ľudí, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, platí pre ochorenie COVID-19 povinná domáca izolácia. Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur.

Na základe mimoriadnej situácie môže vláda alebo štátne orgány použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa budú podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) riešiť príkazmi a nariadeniami a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. Štát môže zároveň vynútiť plnenie dodávok od konkrétnych firiem, to znamená, firmy by mali byť povinné dodať tovar, ak ho majú. Týka sa to dodávok medicínskeho tovaru.

Počas mimoriadnej situácie sa nebude zasahovať do práv a slobôd občanov, k tomu by došlo až pri vyhlásení krízového stavu. Usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií vydané nie je. "Nemocnice sa majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. Vtedy bude potrebné zreorganizovať plánované operácie, samozrejme, sa to nemôže dotknúť tých, ktoré si vyžaduje záchrana života," dodal Pellegrini.

V prípade distribúcie respiračných rúšok má prvá vlna smerovať na kliniky infektológie, ďalej do nemocníc a ambulancií všeobecných lekárov tak, aby boli k dispozícii pre každého pacienta. Rúška by mali byť zároveň distribuované aj do zariadení pre seniorov, takisto pre príslušníkov polície a pomáhajúcich zložiek. Členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy majú prijať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd.

Predseda vlády a ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) sú splnomocnení na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na záchranné práce a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií. Vláda SR vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona o podpore a rozvoji verejného zdravia "pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja".