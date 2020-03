Pribudli ďalší! Česko hlási najväčší nárast nakazených koronavírusom za jediný deň

V Česku je 91 ľudí nakazených novým typom koronavírusu. Od utorka sa tak počet infikovaných zvýšil o 28, čo je zatiaľ najväčší denný nárast nakazených v krajine.

Testovaných bolo v Česku na prítomnosť koronavírusu zatiaľ 1 358 ľudí. Vyplýva to z údajov na webe ministerstva zdravotníctva k 20:00 hodine. Premiér Andrej Babiš (ANO) povedal v stredu večer televízii Nova, že rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá považuje terajšie celosvetové šírenie nákazy nového typu koronavírusu za pandémiu, neprináša pre Česko nič nové. "To neznamená nič. My to vieme a my sa podľa toho správame," uviedol Babiš v reakcii na vyhlásenie WHO. Dodal, že na úrade vlády v stredu večer rokuje o zabezpečení dostatočného počtu respirátorov a ventilátorov.

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) v stredu popoludní uviedol, že stav dvoch pacientov v Česku je vážnejší. Jeden z týchto pacientov je na jednotke intenzívnej starostlivosti v pražskej Nemocnici na Bulovce. Podľa Novy ide o už skôr hospitalizovaného vodiča taxi, u ktorého nie je jasný zdroj nákazy. Druhou pacientkou s obtiažnejším priebehom choroby je podľa Vojtecha seniorka hospitalizovaná v Brne. Podľa riaditeľa brnenskej fakultnej nemocnice Jaroslava Štěrbu je ale žena v stabilizovanom stave a leží na štandardnej izbe.

"Je tu oveľa viac osôb, ktoré sa vrátili z Talianska, kde má ochorenie (COVID-19) masívny priebeh. Ľudia, ktorí sa tam rozhodli ísť, riskovali, že sa nakazia. Máme veľa nakazených kontaktov a ich sekundárnych kontaktov," zdôvodnil prudký nárast infikovaných námestník českého ministerstva zdravotníctva Roman Prymula, ktorého citoval portál ČT24.

Najvyšší počet nakazených má podľa doterajších informácií Praha, k 17:00 hodine v stredu ich bolo v hlavnom meste 41. Od rána tak pribudlo 11 nových prípadov. "Šesť nových, laboratórne potvrdených prípadov sa pohybovalo v tesnej blízkosti už skôr diagnostikovaných chorých," uviedli na svojom webe pražskí hygienici. Tri nové diagnózy podľa nich súvisia s nákazou v rámci rodiny.

Testy potvrdili nákazu napríklad u dvoch pracovníčok finančného úradu pre Prahu 10. Podľa Generálneho finančného riaditeľstva aj podľa hovorcu pražských hygienikov Zbyňka Boublíka ale ženy neprišli do styku s verejnosťou. Kvôli kontaktu s prvou nakazenou úradníčkou skončilo 24 pracovníkov úradu v domácej karanténe. Starostka Prahy 10 Renata Chmelová (Vlasta) kritizovala spôsob informovania radnice o nakazených.

"Považujem za neakceptovateľné, že som sa o situácii na finančnom úrade dozvedela z médií. Okamžite som kontaktovala riaditeľku Hygienickej stanice hlavného mesta a vedúcu protiepidemického oddelenia pre Prahu 10," oznámila ČTK Chmelová. Na štvrtkové ráno zvolala krízový štáb Prahy 10. Z potvrdených nakazených sa z choroby COVID-19 zatiaľ nikto nevyliečil. "Hoci sú niektorí pacienti, ktorí už neprejavujú nejaké klinické príznaky, to znamená v zásade sa cítia zdraví, tak stále sú infekční," povedal v stredu Vojtěch Českej televízii.

Prvé prípady nákazy koronavírusu boli v Česku potvrdené 1. marca. Bezpečnostná rada štátu v utorok vyhlásila zákaz konania všetkých akcií, pri ktorých by sa na jednom mieste mohlo zhromaždiť viac ako 100 ľudí. Prerušená je tiež výučba v základných, stredných školách, vyšších odborných a vysokých školách. Už skôr ministerstvo nariadilo dvojtýždňovú karanténu po návrate z Talianska pre českých občanov a cudzincov s trvalým a prechodným pobytom v ČR, na hraniciach v pondelok začali náhodné kontroly s meraním teploty. Prerušené boli lety do severotalianskych miest, Číny a Južnej Kórey. Nevydávajú sa víza ľuďom v Iráne. Platí tiež zákaz vývozu dezinfekčných prípravkov na ruky a respirátorov s vysokou účinnosťou do zahraničia.