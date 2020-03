Mimoriadna situácia pre koronavírus: Čo to znamená pre Slovensko a obyvateľov?

Vyhlásili mimoriadnu situáciu!

Premiér Peter Pellegrini to potvrdil po rokovaní vlády s tým, že pohybu osôb sa toto nariadenie nedotkne. Štátu má pomôcť zabezpečiť materiálne zásoby. Na Slovensku totiž pribudli ďalšie tri prípady koronavírusu a počet nakazených sa zvýšil na 10.

Otvoriť galériu V bratislavskom kraji budú odoberať potencionálnym infikovaným vzorky doma. Zdroj: br Na Slovensku oddnes platí mimoriadna situácia. Premiér Peter Pellegrini vysvetlil, ako by sa to prípadne dotklo obyvateľov Slovenska. „Mimoriadna situácia nebude znamenať obmedzenie osobnej slobody a pohybu ľudí, má však pomôcť zabezpečiť štátu potrebné materiálne zásoby,“ uviedol.

1. Urýchlenie rozhodnutí

Rozhodnutia štátnych orgánov o nákupoch potrebného materiálu sa teraz nemusia riadiť správnym konaním a lehotami, budú sa riešiť príkazmi a nariadeniami. Štát si tiež bude môcť vynútiť plnenie dodávok alebo služieb od súkromných firiem. Možno prikázať predaj medicínskeho tovaru v prospech štátu. Podľa premiéra Pellegriniho je možné vynútiť si aj plnenie konkrétnych osôb, napríklad zdravotníckeho personálu – k tomuto kroku sa však aspoň zatiaľ štát nechce uchyľovať.

2. Zatvorenie škôl

Dnes bude krízový štáb riešiť, či plošne uzavrie všetky materské, základné a stredné školy na celom Slovensku. Uzavreli by ich na 14 dní s tým, že predchádzajúce uzavretia škôl napríklad v Bratislavskom kraji by sa do tejto lehoty nezapočítavali. Aj v Bratislave by tak školy boli zavreté ďalších 14 dní. Zároveň budú samosprávy rokovať s veľkými zamestnávateľmi, ako sa prispôsobiť potrebe pracovníkov postarať sa o ich deti, ktoré budú musieť ostať doma.

3. Povinná karanténa

Rovnako dnes bude krízový štáb rozhodovať aj o povinnej karanténe pre všetky osoby vracajúce sa zo zahraničia. V tomto prípade dostala vláda ponuku od mobilných operátorov o poskytovaní informácií, takže podľa premiéra Pellegriniho nemá zmysel v tomto klamať. Presné detaily však budú ešte dôkladne zvažovať, aby uspokojivo vyriešili napríklad aj situáciu ľudí, ktorí bývajú v Rakúsku či Maďarsku tesne za hranicami, no chodia do práce do Bratislavy.

4. Uzavretie úradov

Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej sa dnes bude rozhodovať aj o uzavretí okresných úradov a klientskych centier. Najmä v Bratislave totiž do nich ľudia chodili aj s deťmi vybavovať im doklady na leto. Ministerka toto konanie označila za veľmi nezodpovedné, pretože zmyslom uzavretia škôl bolo, aby deti ostali doma a nie chodili po úradoch.

5. Mobilné odbery

Na situáciu reaguje aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré v každom kraji zriadilo špeciálnu odberovú jednotku. Tá bude jazdiť za ľuďmi, aby im odobrala vzorky a odovzdala ich na testy do laboratória. V Bratislave budú zriadené dve takéto jednotky.

6. Testovanie vzoriek

Dnes sa má konať stretnutie so zástupcami veľkých firiem a laboratórií, ktoré by mohli zvýšiť testovanie vzoriek. Kapacity by sa mohli zvýšiť na niekoľko stoviek denne. Podľa premiéra mimoriadny stav umožní vynútiť si aj vykonávanie testovania od súkromných firiem, za ktoré dostanú, samozrejme, zaplatené.

7. Pokuta pre cirkev

Premiér Pellegrini sa vyjadril aj k pravoslávnej cirkvi, ktorá odmieta prerušiť bohoslužby. Vyzval ju, aby zvážila toto svoje rozhodnutie a správala sa zodpovedne, čo sa týka ochrany zdravia ľudí. Zároveň zdôraznil, že ako právnickej osobe hrozí aj cirkvi vysoká pokuta až 33 000 eur. V prípade, že sa nebude riadiť pokynmi je premiér pripravený použiť všetky zákonné prostriedky, vrátane pokút.

Čo by znamenala celoplošná karanténa?

profesor Vladimír Krčméry, expert na tropickú medicínu

Na ten výnimočný stav sa my nepozerajme ako na hrozbu. Je to prostriedok, ktorý je nevyhnutný a musíme sa naň pripraviť, musíme s tým žiť. Bežných ľudí sa to, našťastie veľmi nedotkne. Dotkne sa to záloh, ktoré sa povolajú do vojenskej služby, dotkne sa to polície. Sú prípady, v ktorých dôjde k obmedzeniam na lokálnej úrovni, samozrejme, môžu sa zrušiť nejaké cestovania aj vlakom, aj autobusom, nariadi sa domáca karanténa prísnejšia, v Číne je to napríklad tak, že nákup z obchodu vám prinesie donášková služba. Môže sa stať, že sa zrušia lety, ale zavrú sa letiská komplet. Zatvorenie hraníc je možné nariadiť, ale nie je možné to prakticky dodržať. V demokratickej spoločnosti sa karanténne opatrenia nedajú úplne praktizovať.

Mimoriadna situácia

vyhlasuje sa a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov

neznamená obmedzenie pohybu osôb

môže ju vyhlásiť samospráva aj štát

vláde umožňuje prednostne nakupovať komodity

Núdzový stav

vláda ho môže vyhlásiť len v prípade, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb

možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území

môže byť obmedzený pohyb osôb

odstavenie letov

môže trvať maximálne 90 dní



Je to celosvetová pandémia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila najnovší výskyt koronavírusu za celosvetovú pandémiu. Urobila tak po tom, čo ofi ciálny počet nakazených prekonal 122 000 a obetí je 4 389. Šéf tohto orgánu OSN Tedros Adhanom vyhlásil, že „alarmujúca úroveň závažnosti a šírenia spôsobuje hlboké obavy“. Dodal, že kríze pomohla aj nečinnosť vlád po celom svete. „Každý deň sme štáty vyzývali, aby prijali urgentné a agresívne opatrenia,“ dodal. Pandémia je rozsiahla epidémia, ktorá sa rozširuje na rozsiahlom území, medzi kontinentmi aj celosvetovo. Nákaza sa šíri najmä vďaka leteckej doprave, čo sa dokázalo v roku 2003 v súvislosti so SARS.