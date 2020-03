Herci Juraj Loj a Zuzana Kanócz: Cudzích ľudí k deťom nepúšťame

Žiadna opatrovateľka neprichádza do úvahy! Známy prominentný párik Juraj Loj (37) a Zuzana Kanócz (40) sú hrdými rodičmi Lucasa (6), Izabelky (4) a najmladšej dcérky Leyly (1,5). A hoci sú partneri pracovne vyťažení a občasná pomoc s ich ratolesťami by im dobre padla, dievča na stráženie zásadne odmietajú. Prečo?

O tri deti sa starajú len sami. Dvojica Loj a Kanócz na svoje poklady nedá dopustiť. Preto sa herecký pár rozhodol, že opatrovateľku k nim vôbec nechce. So strážením ratolestí im občas pomôžu iba starí rodičia. I keď Juraj nad myšlienkou výpomoci už v minulosti dlho rozmýšľal.

„Zuzka nechce žiadnu osobu, či cudzí element. Jednoducho sú to naše deti a nevie si predstaviť, že by ich mala dať niekomu inému,“ prezradil Novému Času známy herec. Tomu však toto rozhodnutie profesionálny život častokrát sťaží a svoje pracovné ponuky si tak musí dôsledne vyberať. Talentovaný Juraj naposledy natáčal dokumentárnu drámu s názvom Šarlatán mimo Slovenska vo viacerých krajinách. „Nejako to zvládame, ale netvrdím, že sme dokonalí rodičia, máme tiež svoje chyby,“ dodal Loj.