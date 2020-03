Priznanie herečky Dzuríkovej: Trpím klaustrofóbiou

Vo výťahu ju rozhodne nestretnete! Herečka Gabriela Dzuríková (46) sa radí medzi tie známe tváre, ktoré sa dlhé roky pasujú s nepríjemnou fóbiou, ktorá ich v živote obmedzuje. Pre známu tvár zo Slovenského národného divadla a z televíznej obrazovky sú to práve stiesnené priestory.

Pokiaľ by sa Dzuríková ocitla v uzavretom či stiesnenom priestore, bol by to veľký problém. Sympatická herečka má totiž veľký strach práve z týchto miest.

Na priamu otázku, či trpí klaustrofóbiou, prišla jasná odpoveď. „Nerobia mi dobre uzavreté priestory, preto nevleziem do výťahu, lebo tam pociťujem paniku, radšej idem po schodoch. A keď si mám vybrať dopravný prostriedok, cestujem vlakom, kde sa môžem prejsť,“ priznala nedávno v rozhovore pre Eurotelevíziu herečka. Je teda isté, že Dzuríková by si radšej vyšla 20 poschodí po vlastných nohách, ako by mala vstúpiť do výťahu, kde by pociťovala paniku a obavy.