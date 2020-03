Moderátor Vlado Voštinár prišiel o peniaze: Mieril do talianskych Dolomitov

Pocítil to na vlastnej koži! Známy jojkár Vlado Voštinár (56) sa chystal s rodinou na sever Talianska, kde si chceli užiť poriadnu lyžovačku.

Po tom, čo sa hrozivo zhoršila situácia pre koronavírus nielen v Taliansku, ale aj na Slovensku, rozhodnutie zostať doma bolo namieste. S týmto rozhodnutím však prišlo aj prepadnutie zaplateného zájazdu, čo však známa jojkárska tvár vôbec neľutuje. Vo svojej domácnosti dokonca tiež zaviedli prísne pravidlá!

Koronavírus sa šíri naprieč Európou obrovskou rýchlosťou. Nielen susedným štátom, ale ani Slovensku sa táto pliaga nevyhla. Ešte v období, keď neboli úplne známe ohniská nákazy v Taliansku, si známy jojkár plánoval dovolenku v Dolomitoch. Voštinár si zaplatil hotel a s rodinou sa už nevedeli dočkať lyžovačky. „Koronavírus ma vtedy

Napriek tomu však prišlo rozhodnutie neriskovať a správať sa zodpovedne. „Predsa ma to len trošku zasiahlo, ale nebolo to z paniky. Bolo to veľmi pragmatické, mali sme ísť počas jarných prázdnin na lyžovačku do Talianska, a moja žena to zrušila. Dôvody sú jasné. Prevádzkujeme areál, kde sú školy v prírode, a letné tábory a moja žena sa veľmi bála, aby nedajbože niečo nepriniesla, keďže nám sa začína o pár týždňov sezóna so školami v prírode, tak som s tým opatrný. Ohroziť areál by bolo veľmi nezodpovedné. Druhá vec je, že som trošička v strehu, či sa to u nás neprejaví trošku viac, či to tu neprepukne, ale že by som nosil rúška, alebo robil nejaké veľké nákupy potravín, alebo že by sme bláznili z toho, že je vo svete koronavírus, to nie,“ priznal Voštinár a dodal: „Moja žena nariadila celej rodine a veľmi prísne to sleduje, umývať si ruky v teplej vode.“