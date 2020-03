Nápor s migrantmi už nezvládajú: Slovensko posiela ôsmich policajtov strážiť grécko-tureckú hranicu

Osem policajtov zo Slovenska bude pre nápor migrantov pomáhať pri strážení grécko-tureckej hranice.

Hraničný dozor budú vykonávať v priestore hraničného priechodu Kastanies. Vybratí boli skúsení a jazykovo vybavení policajti, ktorí boli zároveň informovaní o situácii a svojich povinnostiach pri spolupráci s gréckou políciou a hraničnou políciou ďalších členských krajín EÚ. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.

"Okrem toho sme pre náš tím zabezpečili dostatočné množstvo ochranných prostriedkov súvisiacich s ochranou proti COVID-19," skonštatovala Bárdyová s tým, že pozornosť bola venovaná aj ochrane zdravia policajtov. Pre prípad potreby sú vybavení protiúderovými kompletmi, prilbami a štítmi.

Slovenská republika je zároveň pripravená poskytovať solidárnu pomoc krajinám, na území ktorých nastala nezvládnuteľná situácia. V roku 2019 vyslala krajina prostredníctvom bilaterálnej pomoci a zapojenia sa do operačných aktivít agentúry Frontex 188 policajtov. Rovnaký počet policajtov je pripravená vyslať aj v roku 2020. "V prípade potreby, ak by kritická situácia na hranici Grécka s Tureckom trvala dlhodobo, respektíve, ak by sa podobná kritická situácia vyskytla aj na iných úsekoch schengenskej hranice, sme pripravení počet vysielaných policajtov zvýšiť," poznamenala Bárdyová.

Grécka republika požiadala Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž na základe kritickej situácie, ktorá vznikla na prelome februára a marca na grécko-tureckej hranici, o nasadenie tímu rýchleho pohraničného zásahu. Ten má prispieť k upokojeniu situácie v oblasti a k zabráneniu vstupu nelegálnych migrantov na územie EÚ. Výkonný riaditeľ agentúry rozhodol o nasadení 100 policajtov do oblasti Evros. V súlade so stanovenými počtami pre jednotlivé členské štáty sa Slovenská republika bude na tvorbe tímu podieľať ôsmimi policajtmi.