V Košiciach sú sklamaní, záložný plán po zrušenej sezóne nemajú

Zástupcovia hokejového klubu HC Košice mali predstavu o dokončení tipsportligovej sezóny, ale rozhodnutie o jej predčasnom ukončení rešpektujú.

Športovému riaditeľovi Janovi Šťastnému je ľúto, že nebude zúročená 10-mesačná práca klubu a celého mužstva, zároveň však rozumie argumentom, pre ktoré sa kluby rozhodli ukončiť roční. "Je mi to ľúto aj za všetkých v klube či fanúšikov," priznal.

Košický klub patril k tým, ktoré mali predstavu o dokončení sezóny, ktorá pred pár dňami dostala 14-dňovú "trhlinu" spôsobenú zákazom konania športových podujatí. Napokon však provizórne riešenie nenastane.

"Sme z toho zaskočení, ale rešpektujeme to. Na zvolenské stretnutie zástupcov klubov sme išli s tým, že sa po 14-dňovej prestávke pokúsime dohrať sezónu. Zrejme by sa však aj po tom hralo bez divákov, čo by tiež nebol ideálny stav. Tie argumenty, prečo ukončiť sezónu predčasne, sú dané a nedá sa s tým nič robiť. Zasiahla vyššia moc. Musíme to prijať ako fakt, rešpektujeme to, ale zároveň sme sklamaní. Počas predošlých 10 mesiacov sme tvrdo pracovali na tom, aby sme našu snahu zúročili práve v období, ktoré malo onedlho nastať. Je mi ľúto za celú našu organizáciu, za sponzorov, za fanúšikov i za hráčov, že neuvidíme zápasy play off," uviedol Šťastný pre TASR.

Športový manažér košického klubu vstupoval do sezóny 2019/2020 s cieľom zlepšiť meno klubu po troch štvrťfinálových vypadnutiach. "Oceliarom" patrila v čase ukončenia sezóny 3. priečka a v klube už mysleli na vyraďovaciu časť. Viacero hráčov dostalo oddych, aby ušetrili sily pred rozhodujúcou fázou sezóny.

"Všetci v klube chcú, aby sa hokej hral, chcú hrať o niečo. Play off je akoby za odmenu, tam chce hrať každý. Každý chce byť pri tom. Ale túto situáciu, ktorá nastala nielen na Slovensku, ale v celom svete, nevieme ovplyvniť. Čo môžeme robiť? Je potrebné si na rovinu povedať, že zdravie je na prvom mieste."

Nielen v košickom klube, ale aj v ďalších budú v najbližšom období riešiť otázku "ako budú vyzerať najbližšie týždne?".

"To v tejto chvíli vôbec neviem. Nemali sme žiadnu predstavu o tom, čo budeme robiť v takomto prípade. O konci sezóny sme nepremýšľali, nemáme záložný plán. Predpokladám, že v blízkej dobe si s vedením klubu sadneme a vyriešime to. Musíme sa k tomu postaviť zodpovedne a vyriešiť viacero otázok vrátane situácie s hráčmi, ktorí majú kontrakty," dodal Šťastný.