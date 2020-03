Penzisti budú mať 13. dôchodky: Pellegrini víta rozhodnutie prezidentky podpísať zákon

Predseda vlády SR Peter Pellegrini rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej nevetovať legislatívu o 13. dôchodku víta.

Premiér to uviedol na brífingu počas prerušeného rokovania vládneho kabinetu. "Chcem vyjadriť veľkú spokojnosť s rozhodnutím pani prezidentky, že sa neotočila chrbtom k 1,4 miliónu dôchodcov a že tento zákon z dielne vlády SR podpísala. Chcem oceniť tejto jej krok, že sa nedala vtiahnuť do politických a predvolebných aktivít a že podpísala zákon, ktorý bol legitímne a demokratickou väčšinou v Národnej rade SR schválený," priblížil Pellegrini.

Podľa jeho slov "ho teší, že na jeseň, respektíve na Vianoce dostanú slovenskí dôchodcovia sľúbený 13. dôchodok v priemernej výške v každej svojej kategórii". "Vítam to, pretože do posledného momentu som mal obavy, či pani prezidentka nerozhodne inak," dodal premiér.

Na Slovensku sa zavedie 13. dôchodok, ktorý má byť vyplatený od novembra tohto roka. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu oznámila, že nebude vetovať novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa má táto mimoriadna dávka zaviesť. Podala však podanie na Ústavný súd SR, aby túto novelu preveril. Upozornila zároveň na to, že ešte sa nestalo, aby vláda predložila takýto druh zákona tesne pred parlamentnými voľbami do parlamentu, ako sa stalo na Slovensku, a rokovalo sa o ňom v skrátenom režime. Podľa Čaputovej by sa takýmto spôsobom nemali zákony prijímať.