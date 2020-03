Reakcie politikov na zadržanie sudcov z Threemy: Kritika zo strany SaS

Strana SaS považuje zadržanie sudcov z komunikácie Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema za neskoré.

Podľa Alojza Baránika z SaS mohli mať dostatok času, aby sa na takýto krok zo strany polície pripravili. V súvislosti s ich zadržaním vyzvala SaS kompetentné orgány, aby v maximálnej miere spolupracovali s políciou.

"Generálna prokuratúra SR a aj Ústavný súd SR si musia uvedomiť svoju zodpovednosť pred Slovenskom," tvrdí Baránik. Skonštatoval, že je otázne, či zadržaných sudcov v krátkom čase neprepustia, pretože sa mohli na svoje zadržanie pripraviť. Dodal, že očista slovenskej justície bude jednou z kľúčových záležitostí, ktorú bude nová vláda musieť akútne riešiť.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) víta, že orgány činné v trestnom konaní postihujú všetkých bez ohľadu na to, akú funkciu zastávajú. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády. "Vítam, že orgány činné v trestnom konaní pokračujú presne v tých intenciách, v akých sme vydali pokyn počas našej vlády, že majú postihovať všetkých bez ohľadu na to, kto to je a čo to je," uviedol Pellegrini pred rokovaním vlády.

Myslí si, že zadržanie sudcov je dobrým signálom pre verejnosť. "Je to ďalší krok, ako sa naspäť vrátiť k zvýšeniu dôveryhodnosti nášho súdneho systému tým, že ukážeme, že štát sa vie vysporiadať so sudcami, ktorí sa možno nesprávajú v zmysle zákona a porušujú aj základy morálneho a slušného správania," poznamenal premiér.

To, že medzi zadržanými sa nachádza aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, nominantka Smeru-SD, je podľa Pellegriniho v poriadku. "Dnes sú robené úkony voči našej nominantke, tak je to správne," podotkol. Premiér pripomenul, že nikto by nemal byť "chránenou zverou", či už bol poslancom alebo štátnou tajomníčkou za Smer-SD. "Ak dotyčná osoba porušila zákony, tak sa voči nej budú vykonávať všetky úkony, aké predpisujú naše zákony a nebude sa robiť rozdiel," povedal Pellegrini.

Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali v stredu ráno 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Medzi zadržanými sú okrem sudcov aj jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby.